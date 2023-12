Horário do jogo do Minas vôlei feminino no Mundial - 13/12

Horário do jogo do Minas vôlei feminino no Mundial – 13/12

O Itambé Minas estreia no Mundial de Clubes de vôlei feminino nesta quarta-feira, 13 de dezembro, contra o Tianjin Bohai, da China. Válido pela primeira rodada do grupo A, as equipes se enfrentam às 08h30 (de Brasília), em Hangzhou, com transmissão ao vivo.

Estão no grupo A as equipes de Eczacibasi Dynavit Istanbul, Minas e Tianjin Bohai Bank.

Transmissão do jogo do Minas de vôlei feminino

A partida entre Minas e Tianjin Bohai será transmitida na ESPN, Star Plus e VB TV, às 08h30, horário de Brasília, para todos os estados. Nenhum canal da TV aberta vai exibir a estreia do Minas no Mundial de Clubes de vôlei feminino.

Os canais ESPN compraram os direitos de transmissão do Mundial de Clubes e também a exclusividade, impossibilitando outras emissoras de exibirem os jogos dos brasileiros e também dos outros times.

Não dá para assistir de graça porque o Star Plus e o VB TV só funcionam para assinantes.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: ESPN

Internet: Star+ e VB TV

Como funciona o Mundial de Clubes de volei?

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino é dividido em quatro etapas: a fase de grupos, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final. Os seis participantes foram divididos em dois grupos de três: o grupo A com Eczacibasi, Minas e Tianjin Bohai Bank e o B com Praia Clube, VakifBank e Sport Center I Women's Club.

Na primeira fase, as equipes jogam entre si apenas uma vez em seu próprio grupo. Sob o sistema de pontos corridos, o importante é somar o máximo de pontos possíveis, onde a vitória por 3x1 ou 3x0 garante três pontos e o placar de 3x2 dá dois pontos ao vencedor e um ao perdedor.

Ao fim das três rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal: o líder do grupo A joga contra o segundo lugar do grupo B, enquanto o primeiro do B enfrenta o segundo do A. A semifinal acontece em partida única, onde o vencedor se classifica para a final e o perdedor vai brigar pelo bronze.

A final está marcada para 17 de dezembro, em Hangzhou, na China.

Escalação do Minas no Mundial

O técnico Nicola Negro, no comando do Minas desde maio de 2019, deve manter a mesma escalação da Superliga para o jogo de estreia no Mundial de Clubes com Thaisa, Carol Gattaz, Pri Daroit e Kisy no elenco. Já Jenna Gray está lesionada e não vai jogar o torneio.

Nesta quarta, o Minas entra em quadra com Thaisa, Kisy, Yonkaira, líbero Nyeme, Julia Kudiess e Pri Daroit.

O Minas busca o seu primeiro título mundial. Em 1992, na Itália, e em 2018, na China, o grupo mineiro conquistou o vice-campeonato no torneio entre clubes da FIVB, mas nunca subiu ao lugar mais alto do pódio. Esta é a quinta participação do Minas no torneio.

Na temporada passada, o Minas perdeu a final do Campeonato Sul-Americano para o Praia Clube, mas mesmo assim conquistou a vaga para o Mundial de Clubes na China.

Nicola selecionou 15 atletas para jogar o campeonato: a levantadora Fran Tomazoni; as ponteiras Victoria, Pri Daroit, Annie Mitchem, Yonkaira Peña e Luiza Vicente; as líberos Nyeme Victoria e Larissa Fortes; a oposta Kisy; e as centrais Carol Gattaz, Thaísa, Julia Kudiess, Rebeca Camille, Giovana Guimarães.

Quem é o Tianjin Bohai?

O Tianjin Bohai é um time de vôlei feminino da cidade de Tianjin, da China. O elenco conseguiu a sua classificação para representar a nação que recebe o Mundial de Clubes este ano, além de ser o campeão nacional chinês.

O Tianjin é comandado pelo técnico Bao-Quan Wang e tem como destaque a jogadora turca Melissa Vargas, a jogadora de maior sucesso da temporada até agora. O grupo disputa pela terceira vez o Campeonato Mundial de Clubes, com participação em 2012 e 2019, quatro anos atrás pela última vez.

Em todas as participações, o elenco chinês nunca subiu ao pódio ou nem mesmo passu da fase de grupos. Em 2019, venceu o primeiro jogo na competição, a sua melhor campanha em toda a história.

Para o Mundial deste ano, o técnico Bao-Quan Wang selecionou as líberos Liu Liwen e Meg Zixuan, as opostas Melissa Teresa Vargas e Yi Yang, as centrais Shiqi Zhang, Xinyue Yuan e Wang Yuanyuan, as levantadoras Dou Meng e Di Yao; e as ponteiras Li Yingying, Liu Meijun, Chen Boya e Yizhu Wang.

Jogos do Minas no Mundial de Clubes

Na primeira fase do Mundial de Clubes, o Minas vai disputar dois jogos em pontos corridos contra o turco Eczacibasi Dynavit Istanbul e o chinês Tianjin Bohai Bank. O objetivo é vencer os confrontos, somar pontos e se classificar para as oitavas de final.

Acompanhe a agenda do Minas no Mundial, de acordo com o site da FIVB.

Tianjin Bohai Bank x Minas - 1ª rodada

Quarta-feira, 13/12 às 08h30

Hangzhou, na China

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Eczacibasi Dynavit Istanbul x Minas - 2ª rodada

Quinta-feira, 14/12 às 08h30

Hangzhou, na China

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Tianjin Bohai Bank x Eczacibasi Dynavit Istanbul - 3ª rodada

Sexta-feira, 15/12 às 08h30

Hangzhou, na China

Onde assistir: ESPN e Star Plus

