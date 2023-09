Semifinal do Paulista de vôlei vai ser na casa do Osasco - Foto: DCI

Horário do jogo do Osasco x Barueri vôlei feminino na 2ª semifinal – 28/9

O encontro entre Osasco e Barueri nesta quinta-feira, 28 de setembro, vai definir o primeiro finalista do Campeonato Paulista de vôlei feminino de 2023. O Ginásio José Liberatti será o palco da segunda semifinal às 21h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde assistir Osasco x Barueri vôlei feminino na semifinal

Para assistir Osasco x Barueri de vôlei feminino basta ligar no Sportv 2, canal pago em operadoras de TV por assinatura. Só quem é assinante pode assistir a transmissão da semifinal do campeonato, enquanto nenhuma plataforma de streaming tem os direitos de imagens.

Durante a primeira fase, a Federação Paulista de Voleibol deu total liberdade para as sete equipes transmitirem os seus próprios jogos em casa. A partir da semifinal, é o Sportv quem fica responsável de exibir em tempo real as imagens para os assinantes dos dois confrontos.

É um duelo importante entre Osasco e Barueri, já que o vencedor se classifica para a final do Paulista de vôlei feminino onde irá enfrentar Sesi Vôlei Bauru ou Pinheiros, a depender do resultado de amanhã, na outra semifinal do estadual.

Horário: 21h30

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

O que acontece em caso de empate?

Como venceu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco só precisa vencer o Barueri por qualquer resultado nesta quinta-feira, em casa. Mas se o Barueri ganhar a partida, aí o Golden Set, o critério de desempate da fase eliminatória, entra em cena.

A Federação Paulista de Voleibol define o Golden Set como 'um novo jogo'. Ao fim do jogo, um novo set será disputado entre Osasco e Barueri até os 25 pontos, onde o time que marcar primeiro a pontuação máxima, mantendo a diferença de dois pontos, avança para a grande final do estadual.

O Golden Set tem as mesmas regras do set regulamentar na partida, com rotações em quadra, substituições e até pedido de desafio para os treinadores de ambos os clubes. Manter ou retirar as advertências é decisão do árbitro, assim como os cartões.

Elenco do Osasco no Paulista de vôlei feminino

O treinador Luizomar de Moura está de volta ao comando do Osasco após conquistar o título africano com a Seleção do Quênia. Para começar a temporada com o pé-direito, o Osasco busca o título no estadual, especialmente porque vai disputar a Superliga em outubro.

Tiffany, a primeira atleta trans a disputar a Superliga, está no elenco do Osasco. A ponteira de 38 anos é peça chave no time principalmente porque é responsável por armar as jogadas em quadra. Outro destaque é a líbero Camila Brait, 34 anos, vencedora da medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio com o Brasil.

Outra medalhista olímpica é Fabiana Claudino, de 38 anos. Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, em Pequim e Londres, 2012, com o Brasil, a central renovou o seu contrato com o time de Osasco por mais uma temporada.

Não há dúvidas de que o Osasco é o favorito na disputa contra o Barueri, pela semifinal do Paulista.

LÍBEROS: Camila Brait e Silvana Papini

CENTRAIS: Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória

LEVANTADORAS: Giovana e Kenya

PONTEIRAS: Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda

OPOSTA: Lorenne

