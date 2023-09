Quem são os rivais do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Quem são os rivais do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O feminino já se classificou, agora é a vez do time de vôlei masculino disputar o Pré-Olímpico em busca da vaga nas Olimpíadas de Paris. São sete partidas, com estreia da Seleção Brasileira marcada para o próximo sábado, 30 de setembro, no Rio de Janeiro, contra o Catar.

VEJA: como vai funcionar o Pré-Olímpico

Jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Jogado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira vai enfrentar no grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino o Catar, Itália, Irã, Cuba, Alemanha, Ucrânia e República Tcheca. Em turno único, a equipe brasileira irá enfrentar as outras sete seleções uma vez só, formando sete rodadas sob o sistema de pontos corridos.

Para assistir de perto o Brasil jogar no Pré-Olímpico é só comprar o ingresso no site Eventim ou na bilheteria norte do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com valores entre R$ 20 a R$ 600 pela arquibancada, premium e experiência quadra.

Confira a tabela completa de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Brasil x Catar - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Domingo, 01/08 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03/08 às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 03/08 às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sexta-feira, 06/08 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Irã - 6ª rodada

Sábado, 07/08 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Itália - 7ª rodada

Domingo, 08/08 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Veja a classificação final do Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023

Como vai funcionar o vôlei nas Olimpíadas?

Em Paris, o vôlei masculino terá novidades no sistema de disputa durante as Olimpíadas. A competição em terras francesas contará com 12 equipes divididas em três grupos de quatro, e não dois grupos de seis como foi em Tóquio, em 2021.

As seleções jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez sob o sistema de pontos corridos onde a vitória por 3-1 ou 3-o dá três pontos, e o placar de 3-2 garante dois ao vencedor e um para o perdedor. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam para a próxima fase.

Seguindo o cruzamento olímpico, os times se enfrentam apenas uma vez nas quartas de final onde o vencedor vai para a semifinal. Daí, quem ganha segue para a final e o perdedor para a disputa do bronze, para definir assim o pódio das Olimpíadas de Paris no vôlei masculino.

Lista de jogadores do Brasil no Pré-Olímpico

Com a vantagem de jogar em casa, a Seleção Brasileira de vôlei masculino está escalada com 14 atletas para o Pré-Olímpico em setembro e outubro deste ano, no Rio de Janeiro.

Como o regulamento só permite o número de inscrição, o treinador Renan Dal Zotto precisou cortar alguns atletas para a disputa, como Thiaguinho, Matheus Brasília e Abouba. Por outro lado, Felipe Roque e Leal foram dispensados por problemas médicos. Bruninho, Lucarelli, Alan, Cachopa e Lucão são presenças confirmadas no Maracanãzinho.

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flavio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales

Leia também:

Tabela de todos os jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024