Horário do jogo do Sada Cruzeiro x América vôlei masculino – 11/10

Líder do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, o Sada Cruzeiro recebe o Montes Claros/América na noite desta quarta-feira, 11 de outubro, no Ginásio do Riacho, em Contagem, às 20h (de Brasília). Enquanto o time cruzeirense está em primeiro lugar, o América ocupa a lanterna da classificação.

Saiba como comprar o ingresso grátis para crianças no jogo de hoje

Transmissão do jogo do Sada Cruzeiro hoje

De graça, o canal do Sada Cruzeiro no Youtube vai transmitir o jogo do Sada Cruzeiro e América de vôlei masculino hoje, às 20h, horário de Brasília, em todo o país. Nenhuma emissora de TV tem os direitos de imagens da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Com oito vitórias, o Sada é o único time que está invicto no estadual. Com 22 pontos, venceu cada um dos adversários ao disputar oito das 10 rodadas da fase classificatória. Já o América se vê com grandes problemas porque está na lanterna da classificação, mas tem dois jogos a menos que o adversário.

Qual é o elenco do Sada Cruzeiro para o jogo de hoje?

O técnico do Sada, Filipe Ferraz, deve manter o sexteto da última partida para o duelo contra o Montes Claros nesta quarta-feira, com Nico Uriarte, Wallace, Vaccari, Rodriguinho, Guilherme Rech e o líbero Alê, enquanto Cledenilson, Oppenkoski, Rodrigo Ribeiro, Pedrinho e Juan Velasco deixaram o banco de reservas para entrar em quadra durante a partida.

Como está a classificação do Campeonato Mineiro?

Com folga, o Sada Cruzeiro se mantém na liderança com 22 pontos enquanto o Minas, seu principal adversário no futebol mineiro, ocupa a segunda posição com 19 pontos, somados em seis vitórias e três derrotas, faltando apenas uma rodada para terminar a sua campanha na fase classificatória.

O Araguari também deve se classificar para a próxima fase, enquanto o JF Vôlei e Montes Claros querem a quarta e última vaga.

O Campeonato Mineiro é disputado em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na primeira, as seis equipes jogam 10 rodadas em turno e returno, ou seja, disputam entre si em pontos corridos. Os quatro primeiros da classificação avançam para a semifinal, onde começa a fase eliminatória.

Aí, começa a eliminação, seguindo para a semifinal, em 20 de outubro, a disputa pelo bronze e a final em 21 de outubro, com ginásio que a Federação Mineira de Voleibol determinar.

Qual é o último jogo do Sada Cruzeiro?

Para fechar a sua participação na fase classificatória do estadual, o Sada Cruzeiro vai disputar o tradicional clássico mineiro contra o Minas, no próximo sábado, 14 de outubro, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Este também será o último confronto do Minas na competição.

A transmissão vai ser no canal do Sada Cruzeiro no Youtube, 100% gratuita e com disponibilidade para todos os usuários do país.

Sada Cruzeiro x Itambé Minas

Sábado, 14/10 às 18h

Ginásio do Riacho, em Contagem-MG

Onde assistir: Youtube do Sada Cruzeiro

