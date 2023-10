Jogo do Sada Cruzeiro vôlei terá ingressos grátis para crianças

Em comemoração ao Dia da Criança, o Sada Cruzeiro anunciou que os torcedores com até 12 anos não vão pagar para assistir o jogo contra o Montes Claros América na quarta-feira, 11 de outubro. O duelo começa às 20 horas e é válido pela penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, no Ginásio do Riacho, em Contagem.

Ingressos do jogo do Sada Cruzeiro de vôlei masculino

Para adquirir os ingressos gratuitos do jogo Sada Cruzeiro x Montes Claros o torcedor deve acessar o site app.gofree.co/sadaxmoc2 no computador ou navegador do celular ou tablet, clicar em comprar e reservar a entrada para a criança. Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ginásio, com apresentação de documento.

Para o público em geral, o ticket inteiro é vendido por R$ 20, e a meia por R$ 10. A venda física das entradas estarão disponíveis as bilheterias do Ginásio do Riacho, na rua Rio Paraopeba, 1200, a partir das 18h.

Para que não fique nenhuma dúvida, confira como reservar o ingresso.

Passo 1: Acesse o link disponível (app.gofree.co/sadaxmoc2), é só copiar e colar no navegador. Clique em 'Comprar', em laranja e branco.

Passo 2: Ao clicar na opção, você encontrará a opção Inteira, Meia-entrada e para Criança gratuito. Clique na última e escolha quantos ingressos vai adquirir.

Passo 3: Depois, faça o seu cadastro gratuito no site para reserva o ticket e pronto. No dia da partida, apresente o ticket pelo celular ou imprima para ter em mãos.

Tabela de jogos do Sada Cruzeiro no Mineiro

A fase classificatória é composta por 10 rodadas, disputadas em turno e returno, entre as seis equipes do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. O elenco cruzeirense venceu as oito partidas que jogou até aqui, líder invicto com 22 pontos.

Sada Cruzeiro 3 x 0 JF Vôlei - 1ª rodada (25/21, 25/12 e 28/26)

Terça-feira, 12/09/2023

Ginásio do Riacho, em Contagem

América Vôlei Montes Claros 1 x 3 Sada Cruzeiro - 2ª rodada (20/25, 25/17, 12/25 e 22/25)

Quinta-feira, 14/09/2023

Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros

Araguari Vôlei 2 x 3 Sada Cruzeiro - 3ª rodada (35/33, 21/25, 19/25, 25/19 e 11/15)

Quinta-feira, 21/09/2023

Ginásio Poliesportivo Mário Brum, em Araguari

Monte Carmelo 2 x 3 Sada Cruzeiro - 4ª rodada (33/35, 28/26, 24/26, 31/29 e 11/15)

Sexta-feira, 22/09/2023

Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo

Itambé Minas 0 x 3 Sada Cruzeiro - 5ª rodada (23/25, 20/25 e 23/25)

Quarta-feira, 27/09/2023

Arena UNI-BH, em Belo Horizonte

JF Vôlei 0 x 3 Sada Cruzeiro - 6ª rodada (14/25, 16/25 e 20/25)

Sexta-feira, 29/09/2023

Ginásio M. J. Antônio Marcos, em Juiz de Fora

Sada Cruzeiro 3 x 0 Monte Carmelo - 7ª rodada (25/19, 25/23 e 25/20)

Quarta-feira, 04/10/2023

Ginásio do Riacho, em Contagem

Sada Cruzeiro 3 x 1 Araguari Vôlei - 8ª rodada (25/19, 25/21, 23/25 e 25/18)

Sexta-feira, 06/10/2023

Ginásio do Riacho, em Contagem

Cruzeiro x América Vôlei Montes Claros - 9ª rodada

Quarta-feira, 11/10/2023

Horário: 20h

Local: Ginásio do Riacho, em Contagem

Cruzeiro x Itambé Minas - 10ª rodada

Sábado, 14/10/2023

Horário: 19h

Local: Ginásio do Riacho, em Contagem

A fase eliminatória começa com a semifinal, onde o cruzamento olímpico define os confrontos: o 1º lugar enfrenta o 4º, e o 2º colocado joga contra o 3º em partida única. Os perdedores vão briga pela medalha de bronze enquanto os ganhadores vão para a final.

As semifinais vão acontecer em 20 de outubro, e a final e o terceiro lugar em 21 de outubro.

