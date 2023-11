Horário do jogo Osasco x Maringá de vôlei feminino na Superliga (15)

O Osasco de vôlei feminina entra em quadra nesta quarta-feira, 15 de novembro, contra o Maringá pela segunda rodada da Superliga. A partida começa às 18h30 (de Brasília), então confira a programação para assistir ao vivo hoje.

Onde assistir o jogo do Osasco x Maringa vôlei feminino hoje

A partida entre Osasco e Maringa será transmitida no Sportv 2 neste feriadão ao vivo, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Também dá para acompanhar via áudio no canal do Osasco no Youtube.

Os direitos da Superliga de vôlei são divididos entre o Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, e os canais Sportv. A agenda de transmissões é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, por isso alguns confrontos não vão passar na TV.

A Superliga de vôlei feminino é um campeonato jogado por 12 equipes em quatro etapas: a classificatória, quartas de final, semifinal e a final. O time que conquistar mais pontos rodada após rodada na primeira fase fica com a vaga para as quartas de final.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Ginásio Liberatti

Jogos de vôlei da Superliga no feriado

A segunda rodada da Superliga de vôlei feminino termina quinta, 16 de novembro, então veja os principais jogos programados até lá.

Quarta-feira, 15/11 - Osasco x Vôlei Maringá (18h30)

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv 2

Quarta-feira, 15/11 - Flamengo x Barueri (21h)

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv 2

Quinta-feira, 16.11 - São Caetano x Sesi Vôlei Bauru (20h)

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

