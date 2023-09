Horário do jogo Sada Cruzeiro x JF Vôlei no Mineiro vôlei masculino - 12/09

Horário do jogo Sada Cruzeiro x JF Vôlei no Mineiro vôlei masculino – 12/09

Com Wallace de volta ao elenco, o Sada Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro de vôlei masculino nesta terça-feira, 12 de setembro, contra o JF Vôlei no Ginásio do Riacho, em Contagem. O duelo começa às 20h (de Brasília) e tem transmissão na internet.

Onde assistir o jogo do Sada Cruzeiro de vôlei masculino

A partida entre Sada Cruzeiro e JF Vôlei será transmitida no Youtube do time cruzeirense às 20h, horário de Brasília, de forma gratuita para todo o país. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos de transmissão do campeonato de vôlei masculino.

Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo do Youtube, procure pelo canal oficial do Sada, clique na primeira opção e escolha a aba 'Ao vivo', aí é só assistir ao vivo o jogo no computador ou aparelho móvel com acesso à internet como e onde quiser.

Atual campeão mineiro, o Sada Cruzeiro estreia em casa nesta terça-feira contra o JF Vôlei, time que jogou duas vezes no campeonato.

Horário: 20h (De Brasília)

Local: Ginásio do Riacho, em Contagem.

Onde assistir: Youtube

Como funciona o Campeonato Mineiro de vôlei masculino?

Além do Sada Cruzeiro, as equipes de Itambé Minas, América Vôlei Montes Claros, Araguari Vôlei, Monte Carmelo e o JF Vôlei também disputam o Campeonato Mineiro de vôlei masculino na temporada. O estadual é disputado todos os anos antes da Superliga começar na temporada.

As seis equipes se enfrentam em turno e returno por 10 rodadas, isto é, duas vezes no campeonato onde o elenco tem a oportunidade de jogar em casa e depois fora. Ao fim da fase classificatória, os quatro primeiros da tabela vão para as semifinais onde o cruzamento olímpico determina os confrontos, por exemplo, o primeiro joga contra o quarto e o segundo enfrenta o terceiro.

Daí, quem vencer dois jogos primeiro se classifica para a final, marcada para 20 e 21 de outubro.

Tem ingresso para comprar?

O torcedor cruzeirense pode comprar o ingresso do jogo do Sada Cruzeiro no site eventos.gofree.co/sadaxjfvolei, por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, no Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Também dá para comprar na bilheteria do ginásio, a partir das 18h, horário de Brasília.

Acesse o site no computador ou navegador do celular, clique em 'escolher ingresso', escrito em laranja e branco na tela principal do site, escolha qual ticket quer comprar e finalize a compra com dados pessoais e bancários para pagar o ingresso.

O Ginásio do Riacho está localizado na rua Rio Paraopeba, 1200, no bairro Riacho das Pedras, em Contagem. Apresente o ingresso na entrada ou mostre através do celular.

Tabela dos próximos jogos do Sada Cruzeiro 2023

O Sada Cruzeiro disputará 10 partidas na fase classificatória no Campeonato Mineiro de vôlei masculino, duas vezes contra o mesmo adversário.

Cruzeiro x JF Vôlei

Terça-feira, 12/09/2023 – 20h – Ginásio do Riacho, em Contagem

América Vôlei Montes Claros x Cruzeiro

Quinta-feira, 14/09/2023 – 19h30 – Tancredo Neves, em Montes Claros

Araguari Vôlei x Cruzeiro

Quinta-feira, 21/09/2023 – 19h – Poliesportivo Mário Brum, em Araguari

Monte Carmelo x Cruzeiro

Sexta-feira, 22/09/2023 – 19h30 – Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo

Itambé Minas x Cruzeiro

Quarta-feira, 27/09/2023 – 19h – Arena UNI-BH, em Belo Horizonte

JF Vôlei x Cruzeiro

Sexta-feira, 29/09/2023 – 20h – Ginásio M. J. Antônio Marcos, em Juiz de Fora

Cruzeiro x Monte Carmelo

Quarta-feira, 04/10/2023 – 20h – Ginásio do Riacho, em Contagem

Cruzeiro x Araguari Vôlei

Sexta-feira, 06/10/2023 – 20h – Ginásio do Riacho, em Contagem

Cruzeiro x América Vôlei Montes Claros

Quarta-feira, 11/10/2023 – 20h – Ginásio do Riacho, em Contagem

Cruzeiro x Itambé Minas

Sábado, 14/10/2023 – 19h – Ginásio do Riacho, em Contagem

