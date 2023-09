Horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra o Catar em 2023

Horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra o Catar em 2023

Após perder no Sul-Americano diante da Argentina, a Seleção Brasileira de vôlei masculino se prepara para disputar o Pré-Olímpico em setembro e outubro, no Rio de Janeiro, para buscar uma das seis vagas disponíveis para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem. Mas o próximo jogo do Brasil já tem data e o Catar será o rival.

Quando é o jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O próximo desafio da Seleção Brasileira vai ser contra o Catar, na primeira rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, no dia 30 de setembro, às 10h (horário de Brasília) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Sportv vai transmitir todas as emoções da estreia brasileira.

No grupo B com Irã, Catar, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca, o Brasil irá disputar sete partidas em turno único contra todos os oponentes do mesmo grupo. Em pontos corridos, cada vitória é importante para se classificar até os Jogos Olímpicos.

O Brasil precisa vencer os sete jogos se quiser carimbar o passaporte para as Olimpíadas de Paris.

Sábado, 30 de setembro de 2023 - 1ª rodada do grupo A

Brasil x Catar

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Horário: 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Pré-lista de convocados do Brasil no vôlei masculino

O treinador Renan Dal Zotto já sabe quem são os 25 selecionados para os treinamentos visando o início do Pré-Olímpico de vôlei masculino em setembro e outubro. Porém, só 14 atletas poderão jogar o torneio no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, em busca da tão sonhada vaga para as Olimpíadas de Paris.

Os outros jogadores que não seguirem viagem para o Rio deverão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, em outubro e novembro.

Bruninho, Lucão, Lucarelli, Thales e Fernando Cachopa estão confirmados na lista.

Levantadores:

Bruninho, Fernando Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos:

Alan Souza, Felipe Roque, Darlan, Abouba e Welington Oppenkoski

Ponteiros:

Leal, Lucarelli, Honorato, Adriano Xavier, Lukas Bergmann, Maicon França e Arthur Bento

Centrais:

Lucão, Judson, Flávio, Otávio, Thiery e Geovane

Líberos:

Thales, Maique e Alexandre

Novo formato do vôlei nas Olimpíadas de Paris

Além de novas modalidades, os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, na França, trarão também grandes mudanças nos torneios de vôlei masculino e feminino. O número de participantes continua, 12 seleções em ambos os gêneros, mas o formato está diferente.

O vôlei nas Olimpíadas é disputado em duas rodadas: a fase classificatória e a eliminatória. A primeira consistirá em três grupos de quatro, onde jogarão entre si por turno único, ou seja, apenas uma vez. Em Tóquio, as seleções foram divididas em dois grupos de seis.

Agora, os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros vão para as quartas de final, a primeira rodada da fase eliminatória. Daí, vem a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

