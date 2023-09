Tabela atualizada do Campeonato vc Paulista de vôlei feminino 2023 até a final

A primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino caminha para a reta final, onde quatro clubes disputarão a semifinal do estadual em setembro. Osasco, Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru são favoritos, por isso confira como está a classificação atualizada após a sexta rodada.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

Após a vitória do Osasco derrotar o Sesi Vôlei Bauru na sexta-feira, o clube assumiu a liderança com 12 pontos, com 100% de aproveitamento em quatro vitórias. O Pinheiros subiu para a vice-liderança enquanto o Sesi está em terceiro lugar, ambos com 12 pontos.

A classificação está embolada e, na sétima e última rodada, os confrontos vão definir quem são os quatro times que vão disputar a semifinal do estadual. É importante ressaltar que o o Osasco tem um jogo a menos, marcado para 12 de setembro, contra o Barueri, no interior paulista.

Sorocaba e São Caetano não brigam mais pela vaga, enquanto o Barueri e o Campinas ainda tentarão alcançar a quarta posição.

1) Osasco - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Pinheiros - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

3) Sesi Vôlei Bauru - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

4) Barueri - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Campinas - 6 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) São Caetano - 0 pontos (seis derrotas)

Quantos jogos faltam para acabar a primeira fase?

Falta apenas uma rodada para acabar a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino, a última da competição antes da semifinal. O Osasco, atual líder, deve permanecer em primeiro lugar já que enfrentará o Sorocaba, que não briga mais por classificação.

Pinheiros e Sesi Bauru farão o duelo pelo segundo lugar, enquanto o Campinas jogará contra o Barueri em confronto direto pela quarta vaga.

Porém, na terça-feira, 12 de setembro, Osasco e Barueri se enfrentarão em confronto equilibrado, atrasado pela segunda rodada na primeira fase.

SÉTIMA RODADA:

Renasce Sorocaba x Osasco - Sexta-feira, 15/09 às 19h

Sesi Võlei Bauru x Pinheiros- Sexta-feira, 15/09 às 20h

Campinas x Barueri - Sexta-feira, 15/09 às 20h

SEGUNDA RODADA (Atrasado):

Barueri x Osasco - Terça-feira, 12/09 às 19h

Como será a etapa eliminatória?

Como o Campeonato Paulista de vôlei feminino tem apenas sete participantes, os quatros melhores da classificação ao fim da primeira fase avançam para a semifinal, a primeira rodada da etapa eliminatória. O primeiro colocado da tabela enfrentará o quarto, enquanto o segundo jogará contra o segundo lugar no chaveamento.

A fase eliminatória do estadual será disputada em dois jogos, ou seja, o time que vencer os dois jogos vai para a final brigar pela medalha de ouro ou prata. Caso um time vencer o primeiro jogo e o segundo terminar empatado, o Golden Set, um novo 'set', será disputado para saber quem avança para a final.

A final do estadual será jogada da mesma forma, ou seja, em duas partidas. O atual campeão é o Sesi Vôlei Bauru, após derrotar o Pinheiros.

