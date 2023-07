Qual é a premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023?

Em 2023, a Liga das Nações de vôlei feminino movimenta o calendário e coloca em quadra as melhores jogadoras em busca da medalha de ouro e da premiação em dinheiro. Veja os valores e como funciona a entrega entre as etapas.

Premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023

A FIVB, Federação Internacional de Voleibol, destina o valor total de US $ 7,5 milhões a ser pago para a premiação da Liga das Nações de vôlei feminino, o mesmo que R$ 35 milhões na cotação de julho. Desde 2018, a entidade optou por pagar o mesmo para ambos os gêneros em todas as fases.

Durante as três semanas na primeira fase, a vitória bonifica a equipe com R$ 45 mil, enquanto o elenco perdedor leva apenas 20 mil reais.

Na fase final, a FIVB determina diferentes premiações do 1º ao 8º colocado. O campeão da temporada fica com 4 milhões e a medalha de ouro, enquanto o segundo lugar leva R$2,3 milhões

Confira os valores da premiação do vôlei feminino na Liga das Nações.

1º Lugar = US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões)

2º Lugar = US$ 500 mil (R$ 2,3 milhões)

3º Lugar = US$ 300 mil (R$ 1,4 milhões)

4º Lugar = US$ 180 mil (R$ 862 mil)

5º Lugar = US$ 130 mil (R$ 622 mil)

6º Lugar = US$ 85 mil (R$ 407 mil)

7º Lugar = US$ 65 mil (R$ 311 mil)

8º Lugar = US$ 40 mil (R$ 191 mil)

Como funcionam os prêmios individuais?

Além de premiar as equipes de vôlei feminino de acordo com a posição, a FIVB também dá altos valores para as melhores jogadoras da fase final na Liga das Nações.

O total de 100 mil dólares são disponibilizados aos prêmios individuais para os gêneros. O MVP, ou Most Valuable Player (jogador mais valioso), premia a melhor atleta na etapa final da competição. Este é o prêmio mais alto a ser entregue, R$ 143 mil na cotação de julho.

Existe também o Fair Play Moment, o prêmio de R$ 143 mil a ser pago para o time com mais green cards nas finais por gênero. Sempre que um técnico decide contestar a jogada, o técnico mostra o cartão verde ao fim da rodada.

Confira os valores da premiação individual vôlei feminino:

1) Jogador MVP – US$ 30 mil (R$ 143 mil)

2) Melhor Levantador – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

3) Melhor Oposto – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

4) Melhor Rebatedor Externo – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

5) Melhor Bloqueador Médio – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

6) Melhor Líbero – US$ 10 mil (R$ 47,9 mil)

Quando é a final da Liga das Nações feminina?

A final de vôlei feminino na Liga das Nações vai ser no domingo, 16 de julho, às 19h30, horário de Brasília, no College Park Center, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Mais cedo, a disputa pelo bronze será disputada entre os dois perdedores das semifinais.

No horário local, a disputa começa às 17h30, mas como Brasília está duas horas à frente do Texas, a final será exibida no período da noite.

O College Park Center tem capacidade para receber 7 mil torcedores. É a casa da Universidade do Texas em Arlington, no estado do Texas. O espaço também recebe shows, eventos artísticos e jogos de basquete da própria liga de basquete universitário.

