Horário do último jogo do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico

Após derrotar a Bélgica, a Seleção Brasileira se prepara para o seu último jogo no Pré-Olímpico 2023 e será contra o Japão, as donas da casa. O próximo jogo do Brasil vôlei feminino será no domingo, às 07h25 (horário de Brasília). A disputa será em Tóquio, no Ginásio Nacional Yoyogi.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino?

Depois de uma semana jogando de madrugada, a final terá um jogo do Brasil vôlei feminino pela manhã, marcado para às 07h25. Apesar do bom horário, a TV Globo não vai exibir a partida. Os torcedores só podem acompanhar pelo Sportv2 e FIVB TV.

Se o Brasil perder para o Japão, que é vice-líder, corre o risco de perder a vaga olímpica. São oito integrantes no grupo, mas somente os dois primeiros da classificação é que carimbam o passaporte para os Jogos de Paris. Se o qualificatório de vôlei feminino terminasse hoje, Japão e Turquia estariam classificados para as Olimpíadas de Paris.

Brasil x Japão - 7ª rodada

Data: domingo, 24 de setembro de 2023

Horário: 07h25 (de Brasília)

Local: Tóquio, Japão

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Veja a classificação do Pré-Olímpico

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei

A Seleção Brasileira de vôlei feminino disputa, ao todo, sete confrontos no Pré-Olímpico até 24 de setembro. Até agora o time só perdeu uma vez.

Sábado, 16.09 – Brasil 3 x 0 Argentina

Placar: 25/17, 25/20 e 25/22

Tóquio, no Japão

Domingo, 17.09 – Brasil 3 x 0 Peru

Placar: 25/14, 25/13 e 25/15

Tóquio, no Japão

Terça-feira, 19.09 – Brasil 3 x 2 Bulgária

Placar: 25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/08

Tóquio, no Japão

Quarta-feira, 20.09 – Brasil 3 x 0 Porto Rico

Placar: 25/21, 25/15 e 25/19

Tóquio, no Japão

Sexta-feira, 22.09 – Brasil 0 x 3 Turquia

Placar: 25-21, 29-27 e 25-19

Tóquio, no Japão

Sábado, 23.09 – Brasil 3 x 0 Bélgica

Placar: 25/18, 25/14 e 25/20

Tóquio, no Japão

Domingo, 24.09 – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Tóquio, no Japão

