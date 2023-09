Pré-Olímpico vôlei feminino: classificação do grupo B atualizada

Seis primeiros classificados para as Olimpíadas de Paris serão divulgados no Pré-Olímpico

Quatro rodadas já foram disputadas no Pré-Olímpico de vôlei feminino e a tabela do grupo B está completamente embolado. As seleções de Japão, Turquia e Brasil são favoritas para as vagas olímpicas, enquanto a Bélgica ainda sonha com a possibilidade, por isso veja a classificação completa após quatro rodadas.

Classificação do grupo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Jogando em casa, no Ginásio Nacional Yoyogi, o Japão é quem lidera o grupo B, no Pré-Olímpico de vôlei feminino, até a quarta-feira, 20 de setembro, data que marca o fim da quarta rodada. Com 12 pontos em quatro vitórias e nenhum set perdido, as japonesas mantém a vantagem contra a Turquia, segunda colocada com a mesma pontuação mas em desvantagem porque perdeu dois sets.

O Brasil, em terceiro lugar, tem 11 pontos com as mesmas quatro vitórias. Porém, o tropeço de 3 a 2 contra a Bulgária, na última terça-feira, deixou o elenco em desvantagem com relação as demais. A Seleção Brasileira superou até aqui a Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico.

Se o qualificatório de vôlei feminino terminasse hoje, Japão e Turquia estariam classificados para as Olimpíadas de Paris já que os dois melhores de cada grupo é que carimbam o passaporte. Se quiser seguir viagem para a França, o Brasil terá que ganhar das japonesas e turcas para entrar na zona de classificação.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO ATÉ 20 DE SETEMBRO

1 Japão - 12 pontos (quatro vitórias)

2 Turquia - 12 pontos (quatro vitórias)

3 Brasil - 11 pontos (quatro vitórias)

4 Bélgica - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5 Argentina - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

6 Porto Rico - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

7 Bulgária - 1 ponto (quatro derrotas)

8 Peru - 0 pontos (quatro derrotas)

Como funciona a pontuação do Pré-Olímpico?

A pontuação do Pré-Olímpico de vôlei feminino é bem simples. As 24 equipes foram divididas em três grupos de oito cada onde jogam entre si por turno único, isto é, uma vez só contra os outros sete participantes da mesma chave.

O qualificatório é realizado em pontos corridos, ou seja, não há possibilidade de eliminação entre as seleções. Cada vez que o time ganha uma partida ele fatura pontos de acordo com a quantidade de sets que venceu. Para entender melhor veja a seguir:

PONTUAÇÃO DO PRÉ-OLÍMPICO DO VÔLEI FEMININO:

3-0 ou 3-1 = Três pontos ao vencedor

3-2 = Dois pontos ao vencedor e um ao perdedor

Em caso de empate na pontuação do Pré-Olímpico por duas ou mais seleções, o regulamento da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, indica que o critério utilizado é o maior número de pontos ganhos, ou seja, aquela equipe que a equipe tiver mais pontos ganhos por partida leva a melhor.

Mas, se o empate persistir, aí o número de vitórias e derrotas entre sets será colocado à prova, depois o resultante da divisão de todos os pontos marcados pelo total de pontos perdido durante todos os sets e por fim o empate será desfeito com base na equipe que venceu a partida entre as equipes empatadas.

Mudança no vôlei feminino das Olimpíadas de Paris

No vôlei feminino, 12 equipes vão jogar as Olimpíadas de Paris. A França está classificada automaticamente por ser o país anfitrião enquanto seis vagas serão distribuídas no Pré-Olímpico e as outras cinco através do ranking da FIVB, com prioridade para aquelas seleções de continentes que ainda não se classificaram.

O COI, Comité Olímpico Internacional, decidiu alterar o sistema de disputas do vôlei feminino e masculino. No ano que vem serão três grupos de quatro seleções, diferente de dois grupos com seis, como foi em Tóquio. Os integrantes da mesma chave jogam entre si por turno único onde os dois primeiros e os dois melhores terceiros de cada grup avançam para as quartas de final.

Daí, começa o mata-mata a partir das quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final, sempre em partida única. Em caso de empate, o tie-break é iniciado até 15 pontos.

