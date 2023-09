Gabi Gagliassi: Quem é a jogadora de vôlei mais seguida no mundo

Com mais de 4 milhões de fãs, Gabi Gagliassi, de 22 anos, é ponteira do Tijuca e também dona do título de jogadora de vôlei feminino mais seguida no Tik Tok em todo o mundo. A conquista causou polêmica e não tem nada a ver com o esporte, isso porque, Key Alves, ex-BBB e influenciadora digital, que também briga pela denominação nas redes sociais.

Quem é a jogadora de vôlei feminino Gabi Gagliassi?

A paranaense Gabriele Gagliassi, de Chopinzinho, é a atleta de vôlei feminino mais seguida no Tik Tok em todo o mundo. Gabi acumula mais de 4 milhões de seguidores na plataforma de vídeos, além de 131 milhões de curtidas em seus conteúdos.

Nas redes sociais, Gabi mostra os bastidores de treinamentos, a preparação para os jogos e, claro, o dia a dia. Foi anunciada como a nova ponteira do Tijuca, do Rio de Janeiro, em maio deste ano, para o Campeonato Carioca e na busca pelo acesso até a Superliga B, a segunda divisão do maior campeonato de vôlei do país.

Gabi tem 1,73 cm e já passou pelo Vôlei Marechal, no Paraná, Vôlei Taubaté e São Carlos, antes de chegar ao Tijuca. Em entrevista ao portal UOL, a ponteira disse que saiu da casa dos pais aos 13 anos para morar em Marechal Cândido Rondon para defender o seu primeiro clube na Superliga B. Em 2020, foi contratada pelo São Carlos para jogar o Paulista e, em 2022, chegou ao São Carlos.

Em 2022, ela ganhou o prêmio de 'Isso Aqui É Elite', no Tik Tok Awards, na categoria de conteúdos esportivos, derrotando grandes concorrentes com milhões de seguidores. Em 2023, tornou-se a mais seguida na plataforma de vídeos.

No Instagram, a loira reúne mais de 1 milhão se seguidores.

Entenda a polêmica entre Gabi Gagliassi e Key Alves

Após a notícia de que Gabi Gagliassi é a jogadora de vôlei feminino mais seguida no mundo, Key Alves foi nas redes sociais e reafirmou que o título de atleta da modalidade com mais seguidores pertence à ela. Mas a discussão não parou por aí.

Por depois, Gabi respondeu a ex-BBB nos stories do Instagram, dizendo que é a jogadora de vôlei mais seguida em uma rede social. "Sou a jogadora de vôlei mais seguida do mundo NO TIKTOK, princesa, não se ofende não", escreveu a atleta.

Para completar, Key Alves reviveu a capa de uma publicação da revista "Time Of Fame" com a manchete "Key Alves é a jogadora de vôlei profissional com mais seguidores nas redes sociais". No entanto, seguidores da famosa apontaram que ela deixou as quadras desde o ano passado e passou a trabalhar como influenciadora digital.

No Tik Tok, Key Alves tem 2 milhões de seguidores e já recebeu 18, 4 milhões de curtidas. No Instagram, ela tem mais 12,2 milhões de seguidores. A paulista participou em janeiro de 2023 do BBB 23 e se tornou uma das participantes mais comentadas da temporada.

