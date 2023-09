Horário jogo do Brasil vôlei feminino: Brasil x Bulgária hoje (19/09)

A Seleção Brasileira participa da terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino nesta terça-feira, 19 de setembro, em partida contra a Bulgária. O jogo do Brasil vôlei feminino vai começar às 04h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra a Bulgária

A partida entre Bulgária e Brasil será transmitida no SporTV 2 nesta terça, 19, ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

Quem tem o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" pode acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje.

A seleção brasileira é comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, que convocou as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras/opostas Rosamaria e Tainara; as opostas Lorenne, Lorrayna e Kisy; as centrais Carolana, Diana e Thaisa; as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit; e as líberos Natinha e Nyeme.

Horário: 04h (horário de Brasília)

Local: Tóquio, Japão

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: SporTV 2

Jogos no Pré-Olímpico 2023

No grupo B do Pré-Olímpico, os jogos do Brasil são em Tóquio e serão contra o Japão, Argentina, Peru, Porto Rico, Bulgária, Bélgica e Turquia. A disputa é em turno único, isto é, cada equipe vai se enfrentar apenas uma vez nas sete rodadas, que ocorrem até 24 de setembro.

O Brasil tem que vencer todos os seus jogos e obter uma boa campanha para terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação. Caso contrário, terá que brigar pela vaga através do ranking da FIVB.

Brasil 3 x 0 Argentina - 1ª rodada

Data: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Brasil 3 x 0 Peru - 2ª rodada

Data: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Data: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Data: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Data: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Data: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Japão x Brasil - 7ª rodada

Data: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30 (de Brasília)

