Horário jogo do Brasil vôlei feminino: Brasil x Chile hoje (18/08)

A Seleção Brasileira estreia no Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino neste sábado, 18 de agosto, em partida contra o Chile. O jogo do Brasil vôlei feminino vai começar às 20h30, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra o Chile

A partida entre Chile e Brasil será transmitida no SporTV 2 neste sábado, 19, ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje.

A seleção brasileira é comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, que convocou as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras/opostas Rosamaria e Tainara; as opostas Lorenne, Lorrayna e Kisy; as centrais Carolana, Diana e Thaisa; as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit; e as líberos Natinha e Nyeme.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Recife, Pernambuco

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: SporTV 2

Jogos no Campeonato Sul-Americano 2023

Após a estreia contra o Chile, a seleção brasileira tem mais três disputas marcadas. Além do Brasil, o Campeonato Sul-Americano 2023 reúne o Chile, Colômbia, Argentina e Peru e vai seguir até o dia 23.

A competição funciona no sistema de pontos corridos, então a seleção campeã será definida por aquele com melhor desempenho ao longo da disputa.

A seleção brasileira detém o maior número de vitórias no campeonato com 22 ouros e 11 pratas.

Quando: 19 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

2ª rodada - Brasil x Argentina

20 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

3ª rodada - Brasil x Peru

22 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

4ª rodada - Brasil x Colômbia

23 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

