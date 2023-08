Horário jogo do Brasil vôlei feminino Sul-Americano: Brasil x Argentina - 20/08

A Seleção Brasileira volta a jogar neste domingo, 20 de agosto, após a brilhante estreia com vitória em cima das chilenas no Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino. O adversário é a Argentina, pela segunda rodada, às 18h30, horário de Brasília, no Ginásio Geraldão, em Recife.

Confira a tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano atualizada

Horário jogo do Brasil vôlei feminino Sul-Americano

A partida entre Brasil e Argentina no vôlei feminino será transmitida no Sportv 2 ao vivo neste domingo. Por conta do horário nenhuma emissora da televisão aberta exibe o jogo, mas quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do canal no celular ou tablet.

A Seleção Brasileira venceu o Chile ontem por 3 a 0 na primeira rodada do Sul-Americano enquanto a Argentina derrotou o Peru em 3 sets a 1. O Brasil não é eliminado se perder hoje, mas perde a chance de conquistar a medalha de ouro.

São cinco dias de confrontos, dois em cada, onde cada seleção jogam quatro entre si. Os dois melhores ganham a vaga para o próximo Mundial de vôlei feminino.

Horário: 18h30

Local: Ginásio Geraldão, em Recife (PE)

Onde assistir: Sportv 2

Classificação do Campeonato Sul-Americano de vôlei

As seleções de Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Peru disputam a edição do campeonato entre 19 a 23 de agosto no Recife, em Pernambuco. O elenco que obter mais pontos ao fim das cinco rodadas será o campeão sul-americano.

Com a vitória na primeira rodada, Brasil e Argentina somam três pontos cada, enquanto Peru, Chile e Colômbia, que não entrou em campo ainda, não tem nenhum ponto marcado.

É possível que Argentina e Brasil cheguem na última da competição disputando ponto a ponto pelo título.

1) Argentina - 3 pontos

2) Brasil - 3 pontos

3) Peru - 0 pontos

4) Chile - 0 pontos

5) Colômbia - 0 pontos

Quem são as jogadoras do Brasil?

O experiente treinador José Roberto Guimarães convocou 14 atletas para o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, utilizado como preparação para o Torneio Pré-Olímpico em setembro utilizado para definir as vagas nos Jogos Olímpicos.

O time do Brasil teve alguns cortes, mas é basicamente o mesmo grupo que disputou a Liga das Nações em julho, eliminada para a China nas quartas de final, com Rosamaria, Thaisa, Julia Bergman, Natinha e Gabi. Não há uma escalação 'titular' já que o comandante gosta de rodar as jogadoras e misturar as peças que tem em mãos.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Maiara Basso, Pri Daroit e Julia Bergmann

Centrais: Thaisa, Carol e Diana

Líberos: Nyeme e Natinha.

