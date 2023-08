Horário jogo hoje do Brasil de vôlei feminino sub 21 no Mundial - 26/08

Horário jogo hoje do Brasil de vôlei feminino sub 21 no Mundial – 26/08

Após a dolorosa derrota para a China na semifinal, a Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta o Japão neste sábado, 26 de agosto, pela medalha de bronze no Campeonato Mundial sub 21. O duelo vai ser em León, no México, a partir das 20h, horário de Brasília, com transmissão gratuita.

Saiba também onde assistir o jogo do Brasil de vôlei masculino hoje

Onde assistir o jogo hoje do Brasil sub 21 vôlei feminino

A partida entre Brasil e Japão de vôlei feminino será transmitida de graça no Youtube da FIVB, às 20h, em todos os estados do país. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo do Mundial neste sábado.

O Brasil perdeu para a China por 3 sets a 2, enquanto a Itália venceu o Japão por 3 a 0 na última sexta, pela semifinal da competição. Os dois vencedores disputam a final do Mundial enquanto os perdedores vão brigar pela medalha de bronze.

A Seleção é a maior campeã do torneio de base com seis troféus, com vitória pela última vez em 2007, além de cinco medalhas de prata e dois bronzes.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Leon, no México

Onde assistir: Youtube

Campanha do Brasil sub 21 no Mundial

Na primeira fase do Campeonato Mundial sub 21, o Brasil de vôlei feminino integrou o grupo B com Itália, República Dominicana e Tunísia. Estreou com vitória diante da República Dominicana, venceu as tunisianas mas perdeu para as italianas, somando seis pontos e garantindo a classificação em segundo lugar.

Na segunda fase, pelo grupo F, o elenco brasileiro ganhou da Turquia, Estados Unidos e mais uma vez perdeu para a Itália na competição de base, garantindo a segunda posição no grupo com seis pontos e classificado para a semifinal, onde esbarrou com a China.

Pela semifinal, as chinesas saíram na frente na última sexta-feira, o Brasil empatou mas a China passou à frente no placar e venceu por 3 sets a 2 no México, carimbando o passaporte para a final.

Brasil 3 x 0 República Dominicana

Brasil 3 x 0 Tunísia

Itália 3 x 1 Brasil

Brasil 3 x 0 Turquia

Brasil 3 x 0 Estados Unidos

Itália 3 x 1 Brasil

China 3 x 2 Brasil

Quando é a final do Mundial?

O confronto entre China e Itália na final do Campeonato Mundial sub 21 será disputado neste sábado, 26 de agosto, em León, no México, a partir das 23h, horário de Brasília. A transmissão é do canal da FIVB, no Youtube, de forma gratuita em todo o território nacional.

As chinesas deixaram as brasileiras para trás na semifinal enquanto a Itália derrotou o Japão com facilidade na última sexta-feira, em León, no México. As duas se enfrentam hoje em partida única, onde quem vencer três sets primeiros fica com a taça do Mundial.

Atual campeão, a Itália quer o terceiro título enquanto o Japão busca conquistar a segunda medalha de ouro de sua história. Tratando-se de final, não há favorito no duelo.

O Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino é disputado de dois em dois anos, sob a organização da FIVB, a Federação Internacional de vôlei.

Leia também:

Tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023