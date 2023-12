Horário Sesi Bauru x Osasco vôlei feminino na Superliga hoje - 13/12

Apenas dois pontos separam as equipes na classificação da Superliga

Pela quinta rodada da fase classificatória na Superliga de vôlei feminino, o Sesi Bauru recebe o Osasco nesta quarta-feira, 13 de dezembro, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. O jogo começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Este é o segundo confronto entre Sesi Bauru e Osasco na temporada 2023. No Campeonato Paulista, o Osasco - que conquistou o título paulista - venceu por 3 sets a 0, na primeira fase.

Onde vai passar Sesi Bauru x Osasco de vôlei feminino?

A partida entre Sesi Bauru e Osasco de vôlei feminino será transmitida no Sportv 2, na TV paga, e no pay-per-view da liga Canal Vôlei Brasil, às 17h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto nesta quarta-feira.

O Canal Vôlei Brasil está disponível no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) e no aplicativo para iOS e Android, além da disponibilidade para tablets, smartv e gagdets que reproduzem as imagens.

O clássico paulista entre Sesi Bauru e Osasco é válido pela fase classificatória, isto é, nenhuma das equipes pode ser eliminada da Superliga se perder hoje.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Entenda: Por que a Fabiana saiu do Osasco

Até quando vai a Superliga em 2023?

De acordo com o calendário da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, a programação de jogos da Superliga de vôlei feminino vai até o dia 22 de dezembro, sexta-feira. Os confrontos entre Maringá e Barueri, e Flamengo contra o Osasco marcam o último dia de 2023 na Superliga Feminina.

Em 2024, a Superliga retorna em 04 de janeiro, com o jogo entre Sesi Bauru e Brasília, às 21h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, na nona rodada.

A fase classificatória da Superliga é disputada em 22 rodadas, dividida em turno e returno. Cada turno tem 11 rodadas, sob o sistema de pontos corridos, entre as 12 equipes femininas de vôlei. O calendário da Superliga vai de 04 de outubro até 22 de março de 2024 com embates.

