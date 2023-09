Adversários do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino são definidos

Para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira de vôlei feminino vai disputar o Pré-Olímpico em setembro, em Tóquio, no Japão, contra outras sete seleções. Saiba quando começa o torneio qualificatório e quem são os adversários do Brasil.

Quem o Brasil vai enfrentar no Pré-Olímpico de vôlei feminino?

O Brasil estreia no Pré-Olímpico de vôlei feminino no sábado, 16 de setembro, contra a Argentina, pela primeira rodada do grupo B na competição. Tóquio, no Japão, vai ser o palco dos confronto às 04h, horário de Brasília, com transmissão do Sportv.

No grupo B, a Seleção também vai enfrentar o Peru, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária e Porto Rico. São oito seleções no mesmo grupo jogando entre si em turno único, onde cada vitória dá três, dois ou um ponto para o vencedor.

O Brasil precisa terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação para carimbar o passaporte para Paris, na França, caso contrário tentará a vaga através do ranking da FIVB.

Primeira rodada:

Sábado, 16/09 - Brasil x Argentina - 04h - Tóquio

Segunda rodada:

Domingo, 17/09 - Brasil x Peru - 04h - Tóquio

Terceira rodada:

Terça-feira, 19/09 - Brasil x Bulgária - 04h - Tóquio

Quarta rodada:

Quarta-feira, 20/09 - Brasil x Porto Rico - 04h - Tóquio

Quinta rodada:

Sexta-feira, 22/09 - Brasil x Turquia - 04h - Tóquio

Sexta rodada:vôlei feminino

Sábado, 23/09 - Brasil x Bélgica - 04h - Tóquio

Sétima rodada:

Domingo, 24/09 - Japão x Brasil - 07h30 - Tóquio

Confira a tabela completa do Pré-Olímpico de vôlei

Como funciona o Pré-Olímpico?

Além das oito seleções - incluindo o Brasil - do grupo B, outras 16 equipes também participam do Pré-Olímpico em setembro, organizado pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. O sistema é o mesmo para o vôlei feminino e masculino, assim como as seis vagas disponíveis para as Olimpíadas de Paris.

O Pré-Olímpico divide as 24 seleções em três grupos de oito cada (A, B e C), onde os integrantes jogam entre si, em turno único, por pontos corridos. A vitória por 3x1 ou 3x0 dá três pontos, mas o triunfo em 3x2 garante dois pontos ao vencedor e um ao derrotado.

Ao fim da sétima rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris. As últimas cinco vagas serão preenchidas de acordo com o ranking da FIVB, para dar a oportunidade para seleções menores.

GRUPO A: Canadá, China, República Dominicana, República Tchca, Sérvia, Holanda, Ucrânia e México

GRUPO B: Japão, Brasil, Bélgica, Bulgária, Argentina, Peru, Porto Rico e Turquia

GRUPO C: Polônia, Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul, Eslovênia, Tailândia, Estados Unidos e Itália.

Qual o mês das Olimpíadas 2024?

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, vai ser em 26 de julho de 2024, com fim em 11 de agosto, na capital mais charmosa do planeta. O país foi escolhido pelo COI, o Comité Olímpico Internacional, sediando pela terceira vez as Olimpíadas de Verão, primeiro em 1900 e em 1924.

O Stade de France, em Paris, será o principal estádio utilizado pelo COI para apresentações de abertura e encerramento, além de atletismo e jogos de futebol masculino e feminino.

No vôlei feminino, 12 seleções jogarão a categoria separadas em três grupos de quatro, onde jogam entre si em turno único. Os dois primeiros de cada grupo e os melhores terceiros lugares vão para a etapa eliminatória, sem mudanças no mata-mata entre as quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final.

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei?

Os direitos de imagem do Campeonato Pré-Olímpico de vôlei feminino pertencem aos canais Sportv, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. A emissora confirmou a transmissão do evento, tanto masculino como feminino, mas não indicou se a Globo, na TV aberta, também vai exibir as decisões.

O Sportv é um canal da TV paga, só quem é assinante da Sky, Claro, Oi ou Vivo pode assistir a programação. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na grade. Luis Roberto, Luiz Carlos Jr., Serginho e a ex-jogadora Fabi estão entre os responsáveis pela cobertura.

Também dá para assistir na FIVB TV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol.

