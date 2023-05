Que horas começa o Jogo Brasil e Holanda vôlei feminino (01/06)

Depois de estrear com derrota para a China, a Seleção Brasileira volta a disputar a Liga das Nações de vôlei feminino na manhã desta quinta-feira, 01/06, contra a Holanda, às 06h (horário de Brasília). Diretamente de Nagoya, no Japão, o jogo Brasil e Holanda vôlei feminino é válido pela segunda rodada.

Onde assistir jogo Brasil e Holanda vôlei feminino ao vivo

A partida entre Brasil e Holanda no vôlei feminino na quinta-feira será transmitida no SporTV 2 e GloboPlay às 06h da manhã. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo.

Quem é cliente da TV paga pode acompanhar ao vivo a Liga das Nações. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

É possível assistir a retransmissão do SporTV no streaming GloboPlay. É preciso ser assinante para ter acesso completo ao catálogo da plataforma.

Horário: 06h, seis horas da manhã

Onde assistir jogo Brasil e Holanda vôlei feminino: SporTV 2 e GloboPlay

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei Feminino?

A Liga das Nações reúne 16 seleções de vôlei feminino. Estão classificadas para o torneio Brasil, Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, China, Croácia, República Dominicana, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Polônia, Sérvia, Tailândia e Turquia.

Serão três semanas de confrontos classificatórios, onde cada vitória é importante. As cidades sedes serão Antalya (Turquia), Nagoya (Japão), Hong Kong (China), Brasília (Brasil), Suwon (Coreia do Sul) e Bangkok (Tailândia).

Na classificação geral, as sete melhores equipes se classificam para as quartas de final, juntando-se aos Estados Unidos, que garantem a vaga por ser o país anfitrião da fase final, em Arlington, no Texas, de 12 a 16 de julho.

As quartas de final são jogadas, depois a semifinal e a final.

Tabela do Brasil na Liga das Nações

A Seleção Brasileira de vôlei feminino disputará quatro partidas na primeira fase da Liga das Nações entre 31 de maio até 04 de julho. O elenco estreou com derrota para a China, mas poderá se reerguer contra a Holanda na quinta-feira.

O treinador José Roberto Guimarães busca o primeiro título da competição com as brasileiras. Nesta primeira fase, todos os jogos serão disputados no Japão, em Nagoya.

Confira a tabela do Brasil na primeira fase.

Brasil 2 x 3 China

Quarta-feira, 31/05

Nagoya, no Japão

Brasil x Holanda – SporTV 2

Quinta-feira, 01/06 às 6h (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

Brasil x República Dominicana – SporTV 2

Sábado, 03/06 às 0h40 (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

Brasil x Croácia – SporTV 2

Domingo, 04/06 às 0h40 (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

