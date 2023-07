Jogo vôlei feminino hoje: confrontos atualizados Liga das Nações 13/07

O segundo dia de confrontos nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino vai ser nesta quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, nos Estados Unidos. Saiba quem joga e como assistir ao vivo hoje; a seleção brasileira entra em quadra.

Confira a convocação do Brasil da Liga das Nações.

Quais são os jogos de vôlei feminino hoje?

Tem dois jogos de vôlei feminino nesta quinta-feira, dia 13, nas quartas de final da Liga das Nações. O Brasil enfrenta a China, e a Turquia joga contra a Itália nas quartas de final. Quem perder está eliminado da competição. Ontem, os Estados Unidos ganharam do Japão e a Polônia venceu a Alemanha por 3 a 1.

Brasil x China | 12h30 - VÔLEI FEMININO

Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

A Seleção Brasileira e a China terminaram a primeira fase da Liga das Nações com o mesmo número de vitórias, derrotas e pontuação. Na classificação geral, as brasileiras ficaram em quarto e as chinesas em quinto, com diferenças mínimas nas estatísticas.

Cada uma das seleções tem oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos. No entanto, a China é quem levou a melhor no confronto direto pela primeira semana de confrontos.

Em 31 de maio, as chinesas superaram o elenco de José Roberto Guimarães por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12. Mesmo com a vantagem no último jogo, o cenário é completamente diferente na segunda fase.

Quem vencer vai jogar contra a Polônia na semifinal.

Turquia x Itália | 16h - VÔLEI FEMININO

Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

Duas das grandes favoritas na Liga das Nações de vôlei feminino se enfrentam nesta quinta-feira. A Turquia finalizou a primeira fase com nove vitórias, três derrotas e 29 pontos em terceiro lugar.

A Itália, por outro lado, terminou em sexto com oito triunfos, quatro derrotas e 21 pontos na classificação. Atual campeã do torneio, as italianas estão sem Egonu, destaque da temporada passada.

Em 03 de junho, as seleções se enfrentaram pela primeira semana da fase preliminar. Por 3 sets a 0, as turcas venceram as italianas com parciais de 25/19, 26/24 e 25/19.

Quem vencer vai jogar contra os Estados Unidos na semifinal.

Qual é o caminho até a final da Liga das Nações?

A Liga das Nações determinou todos os caminhos até a final feminina. Polônia e Estados Unidos estão com a vaga garantida na semifinal, enquanto outros dois confrontos serão disputados hoje. A final está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30, horário de Brasília.

QUARTAS DE FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES (12 e 13 de julho)

Polônia 3 x 1 Alemanha

EUA x Japão

Brasil x China

Turquia x Itália

SEMIFINAL VÔLEI FEMININO DA LIGA DAS NAÇÕES (15 de julho)

Polônia x Brasil ou China

EUA ou Japão x Turquia ou Itália

FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES (16 de julho)

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Leia também:

Classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 até as quartas de final