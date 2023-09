Jogo de vôlei hoje ao vivo: horários de terça do vôlei feminino (19/09)

O Pré-Olímpico de vôlei feminino segue a todo vapor com os embates acirrados e a busca pelas seis vagas olímpicas disponíveis. Nesta terça-feira, 19 de setembro, a programação traz confrontos entre torneios nacionais e internacionais com transmissão ao vivo.

Agenda de jogos de vôlei na terça-feira

A Seleção Brasileira venceu a Bulgária por 3 sets a 2 na madrugada desta terça-feira, pela terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino, em Tóquio. No período da tarde e a noite o torneio apresenta outros quatro embates entre as três chaves distintas.

O Minas entra em quadra pelo Campeonato Mineiro de vôlei masculino, enquanto o feminino ainda não tem data para começar. No Vôlei de Praia, o Circuito Sul-Americano segue com duplas brasileiras mas sem transmissão.

A seguir, a programação de vôlei nesta terça-feira completa.

Jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino - terça-feira, 19 de setembro

Turquia 3 x 1 Peru

Brasil 3 x 2 Bulgária

Japão 3 x 2 Porto Rico

República Dominicana 3 x 0 Ucrânia

Holanda 3 x 0 México

China 3 x 0 República Tcheca

Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul

Itália 3 x 0 Tailândia

Polônia x Colômbia - 12h30 - Sportv 2 e VBTV

Estados Unidos x Eslovênia - 15h30 - Sportv 2 e VBTV

Bélgica x Peru - 22h - Sportv 2 e VBTV

Holanda x Ucrânia - 23h - VBTV

Campeonato Mineiro de Vôlei masculino

Araguari x Minas - 19h - Youtube

Circuito Brasileiro de vôlei de praia sub 17

Quartas de final e semifinal - 08h30 até 15h - sem transmissão

Circuito Sul-Americano de vôlei de praia

Fase de grupos com Felipe Alves/Gabriel Santiago - 17h - sem transmissão

Fase de grupos com Talita/Josi - 18h - sem transmissão

Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei

Fase classificatória sub 19 feminino - a partir das 09h - Canal Vôlei Brasil

Fase classificatória B sub 19 feminino - a partir das 09h - Canal Vôlei Brasil

Próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino

O time do Brasil de vôlei feminino venceu a Argentina, Peru e a Bulgária no Pré-Olímpico, mas ainda tem quatro compromissos a cumprir. O elenco de José Roberto Guimarães volta para a quadra na madrugada desta quarta-feira, 20 de setembro, contra Porto Rico, às 04h, horário de Brasília, pela quarta rodada.

Com as três vitórias, a Seleção Brasileira soma 8 pontos, seis pontos contra Argentina e Peru e dois contra a Bulgária por decidir a partida no tie-break, seguindo o regulamento da Federação Internacional de Voleibol. Para se garantir nas Olimpíadas de Paris o elenco terá que vencer todos os jogos, inclusive contra Japão e Turquia.

O Pré-Olímpico de vôlei feminino é disputado por 24 seleções divididas em três grupos de oito, onde jogam entre si por turno único. Os dois melhores de cada chave carimbam o passaporte para as Olimpíadas de Paris.

Quarta-feira, 20/09:

Brasil x Porto Rico às 04h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Como assistir jogo de vôlei no Youtube?

Como nenhuma emissora de televisão tem os direitos de transmissão da fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, o jogo entre Araguari e Minas Tênis Clube será exibido no canal WebTV Araguari, no Youtube, de forma gratuita ao público.

Dá para assistir no computador e até no aplicativo do celular, tablet ou smartv, se o aparelho for compatível. Também não precisa ser inscrito do canal ou pagar por isso, basta acessar o link e acompanhar as imagens da partida de vôlei.

Passo 1: Acesse www.youtube.com ou o aplicativo do Youtube, procure por WebTV Araguari e clique na primeira opção que aparece em sua tela.

Passo 2: Depois, abra o canal e vá até a aba 'ao vivo', clique na transmissão ao vivo do jogo do Araguari e Minas e assista como e onde quiser.

