Jogo de vôlei masculino hoje ao vivo: assistir Brasil x Polônia

O Brasil está nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino e luta para continuar na competição em busca do ouro. Quem perder está eliminado, então confira a tabela e os horários dos embates.

Jogo de vôlei masculino hoje

A seleção brasileira e Polônia se enfrentam nesta quinta, 20, na Liga das Nações de vôlei masculino, em busca de uma vaga na semifinal. O Brasil está em 6º lugar na classificação geral.

Com o chaveamento já definido, confira o dia, horário e o confronto de cada etapa até a final de vôlei masculino.

JOGO DE VÔLEI MASCULINO QUARTAS DE FINAL

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos x Itália

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

Japão x Brasil ou Polônia

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

FINAL DO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Onde vai ser a final da Liga das Nações 2023?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino será no domingo, 23 de julho, na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia, a partir das 15h, horário de Brasília. Mais cedo, a disputa pela medalha de bronze entre os dois perdedores da semifinal vai ser realizada.

No horário local, a final começa às 20h, mas como a Polônia está 5 horas à frente de Brasília a final será exibida no período da tarde no Brasil.

Com capacidade para receber até 15 mil torcedores, a Ergo Arena foi escolhida para a segunda fase da Liga das Nações não apenas pelo seu tamanho, mas por contar com altos padrões tecnológicos e ser feita justamente para partidas de vôlei.

