Jogo do brasil de vôlei masculino semifinal da copa pan-americana 2023

Após a vitória contra o Canadá, a Seleção Brasileira de vôlei masculino garantiu-se como o melhor primeiro lugar e por isso vai disputar a semifinal na Copa Pan-Americana no próximo sábado, 19 de agosto, em Guadalajara, no México, com jovens jogadores em quadra. Saiba quem vai ser o adversário do Brasil e onde assistir ao vivo a partida de vôlei.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino?

O Brasil de vôlei masculino ainda não sabe quem vai enfrentar no sábado, 19, porque espera o resultado das quartas de final. As seleções de México e Peru já estão classificadas para as quartas e, por isso, o Brasil pode jogar contra uma delas.

Definidos os classificados para as quartas, o Brasil vai descobrir contra quem vai jogar no próximo sábado, em Guadalajara, no México. O horário da partida ainda não foi definido.

Todos os jogos da Copa Pan-Americana estão disponíveis ao vivo e de graça no canal da Federação Mexicana de Voleibol no Youtube para os usuários.

Terça-feira, 15/08 – 3 Brasil x 0 República Dominicana

Quarta-feira, 16/8 – Brasil 3 x 0 Canadá

Sábado, 19/08 - Brasil x vencedor das quartas de final

Como funciona a Copa Pan-Americana de vôlei masculino?

Disputada por dez seleções da América do Sul, Central e Norte, a Copa Pan-Americana possui duas etapas: a classificatória e a eliminatória, onde as equipes possuem a chance de brigar pela taça na temporada. Os dez times são divididos em três grupos na primeira fase, sendo dois com três e um com quatro.

Os dois melhores de cada grupo vão direto para as semifinais enquanto o terceiro melhor primeiro e os segundos colocados disputam as quartas de final. Daí, vão para a final na competição e brigam pelo título da Copa Pan-Americana.

O Brasil está no grupo B ao lado do Canadá e República Dominicana.

GRUPO A: Estados Unidos, Chile e Porto Rico

GRUPO B: Brasil, Canadá e República Dominicana

GRUPO C: México, Colômbia, Cuba e Peru

Quem são os jogadores do Brasil na Copa Pan-Americana?

Carlos Schwanke, auxiliar-técnico da Seleção Brasileira, estará no comando da equipe brasileira na Copa Pan-Americana, em Guadalajara, no México. A média de idade dos jogadores é de 22 anos, com sete atletas que estreiam no time adulto com a primeira convocação.

Renan Dal Zotto, técnico da Seleção de vôlei principal, vai comandar o time masculino no Campeonato Sul-Americano em Recife, a partir de 26 de agosto.

Ponteiros: Lukas Bergmann, Marcus Vinicius, Maicon Santos e Victor Birigüi

Opostos: Darlan e Oppenkoski

Levantador: Mateus Bender

Centrais: Cledenilson, Geovane Kuhnen, Pietro e Thiery

Líberos: Alê Elias e Bryan Boll

