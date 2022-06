Jogo do Brasil e Coréia do Sul no vôlei feminino hoje Liga das Nações

O jogo do Brasil e Coréia do Sul no vôlei feminino hoje, quinta-feira em 30 de junho, acontecerá pela terceira semana da Liga das Nações, com início às 14h (horário de Brasília). O palco do confronto será em Sofia, na Bulgária, enquanto a Seleção Brasileira busca a classificação para as quartas de final. Com transmissão ao vivo na televisão, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

+ Classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Jogo do Brasil e Coréia do Sul no vôlei feminino hoje: onde assistir?

O jogo do Brasil e Coréia do Sul no vôlei feminino hoje tem transmissão do SporTV 2, canal da TV paga, e o serviço de streaming Globo Play, para assinantes da plataforma.

No entanto, para o torcedor que não possui a assinatura da TV e muito menos do streaming, a opção é acompanhar a partida de vôlei brasileira através do portal do GE (www.ge.globo.com). A retransmissão acontece no mesmo horário do jogo, às duas horas da tarde, sem pagar nada.

Horário: 14h (horário de Brasília)

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

: www.ge.globol.com Globo Play: Aplicativo para Android, iOS, tablet, computador e smart TV

Quais os jogos da Seleção Brasileira na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira chega muito bem para disputar a terceira semana da Liga das Nações. Faltando apenas três partidas, contando com a desta quinta, para fechar a primeira fase, a equipe de Zé Roberto Guimarães precisa vencer cada uma delas para garantir os pontos necessários e, assim, se classificar até as quartas.

Depois de jogar contra a Coréia do Sul, o Brasil tem pela frente a Bulgária, na sexta-feira em 01 de julho, e por fim para encerrar a participação na primeira fase o time da Tailândia no sábado, no dia 02.

É importante ressaltar que os horários das transmissões se dão pelas diferenças de horários dos países.

As quartas de final vão acontecer em 13 e 14 de julho, onde apenas as oito melhores seleções disputam a vaga para a semifinal e, só aí, na final.

Brasil x Bulgária – Sexta-feira, 01 de julho às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02 de julho às 10h30

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

A Seleção Brasileira aparece na terceira posição com 30 pontos, tendo apenas três pontos a menos do que o líder Japão.

Neste momento, a equipe está classificada para disputar as quartas de final, já que aparece dentro da zona de classificação da competição. Por isso, as vitórias nas últimas partidas são essenciais.

1 Japão – 23 pontos

2 Estaods Unidos – 21 pontos

3 Brasil – 20 pontos

4 Itália – 20 pontos

5 Sérvia – 17 pontos

6 China – 17 pontos

7 Turquia – 16 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 Canadá – 12 pontos

10 Polônia – 11 pontos

11 República Domincana – 9 pontos

12 Bulgária – 9 pontos

13 Bélgica – 6 pontos

14 Alemanha – 8 pontos

15 Holanda – 6 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

