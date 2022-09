Seleção Brasileira e Irã disputam as oitavas de final no Mundial de Vôlei Masculino nesta terça-feira

Jogo do Brasil vôlei masculino hoje: horário das oitavas no Mundial (6/9)

Jogo do Brasil vôlei masculino hoje: horário das oitavas no Mundial (6/9)

Valendo a classificação para a próxima fase no Mundial, o jogo do Brasil vôlei masculino hoje vai ser contra o Irã nesta terça-feira (6/9), em Gliwice, na Polônia, pelas oitavas de final na competição. Com transmissão ao vivo para todo o país, confira todas as informações da partida a seguir.

Para chegar até aqui, a Seleção Brasileira disputou a primeira fase onde terminou em primeiro lugar com 8 pontos, vencendo Catar, Japão e Cuba. Agora, enfrentará uma grande equipe para brigar pela classificação até a próxima fase do Mundial de vôlei masculino e quem sabe garantir a quarta medalha de ouro.

Leia também: Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022: jogos do mata-mata

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil vôlei masculino hoje começa às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no SporTV 2, para todos os estados do Brasil.

Para o torcedor que é apaixonado por vôlei, a partida entre a Seleção Brasileira e o Irã será transmitida ao vivo pelo canal do SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, somente torcedores que já são assinantes e possuem a emissora na programação podem acompanhar a partida.

Aqueles que não tem a TV por assinatura em casa poderão acompanhar o embate decisivo no Mundial de Vôlei Masculino pelo GloboPlay, plataforma de streaming também por assinatura. Basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Para tornar-se membro, os pacotes estão disponíveis no site www.globoplay.globo.com por R$24,90 até R$86,90 por mês, dependendo do plano.

Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 25ª rodada

Oitavas de final no Mundial de Vôlei Masculino 2022

As oitavas de final do Mundial de Vôlei contam com dezesseis equipes, disputando em partida única a classificação para a próxima fase do torneio.

O Brasil enfrenta o Irã, enquanto a Polônia, Estados Unidos, Itália e Eslovênia venceram os seus jogos nas oitavas de final e já estão garantidos nas quartas de final.

A data da final está marcada para 11 de setembro de 2022, com os dois vencedores da semifinal. Enquanto isso, os dois perdedores vão disputar o terceiro lugar no mesmo dia, sábado

Confira a tabela completa das oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2022.

OITAVAS DE FINAL

Polônia 3 x 0 Túnisia

Estados Unidos 3 x 2 Turquia

Eslovênia 3 x 1 Alemanha

Itália 3 x 1 Cuba

Holanda x Ucrânia

França x Japão

Sérvia x Argentina – 12h30

Brasil x Irã – 16h