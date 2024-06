A partida será disputada em Fukuoka, no Japão

Jogo do Brasil x Alemanha de vôlei masculino hoje: horário e onde assistir (04/06)

Jogo do Brasil x Alemanha de vôlei masculino hoje: horário e onde assistir (04/06)

Na madrugada desta terça-feira, 4 de junho, tem jogo do Brasil e Alemanha na Liga das Nações de vôlei masculino de 2024. A disputa será em Fukuoka, Japão, e começa às 00h, horário de Brasília - com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil x Alemanha vôlei masculino

Jogo do brasil x alemanha de vôlei masculino hoje: horário e onde assistir (04/06)

O Jogo do Brasil e Alemanha de vôlei será transmitido no SporTV 2. Aqueles que possuem o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" podem acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir a partida.

A seleção ocupa a 8ª colocação na classificação geral do torneio, mas já está classificada para as Olimpíadas de Paris 2024. A Alemanha soma três pontos, com uma vitória e três derrotas, e ocupa a 11ª colocação

Apesar do bom momento, o jogo terá a baixa de Bruninho, que sofreu uma lesão. Os jogadores brasileiros inscritas para o duelo são: Cachopa – levantador, Alan – oposto, Darlan – oposto, Arthur, Bento – ponteiro, Lucarelli – ponteiro, Lukas Bergmann – ponteiro, Maurício Borges – ponteiro, Flávio – central, Isac – central, Judson – central, Lucão – central, Honorato – líbero, e Thales – líbero.

Tabela de jogos da seleção brasileira

Segunda semana

04 de junho - Alemanha x Brasil - 00h00 (Fukuoka, Japão)

06 de junho - República Islâmica do Irã x Brasil - 00h00 (Fukuoka, Japão)

07 de junho - Brasil x Eslovênia - 03h30 (Fukuoka, Japão)

08 de junho - Brasil - 03h30 (Fukuoka, Japão)

Terceira semana

18 de junho - Países Baixos x Brasil - 06h00 (Manila, Filipinas)

20 de junho - Brasil x Estados Unidos - 08h00 (Manila, Filipinas)

21 de junho - Canadá x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

23 de junho - França x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

Fase Eliminatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2024

Quartas de final: 27 e 28 de junho

Semifinais: 29 de junho

Disputa pelo 3º lugar e Final: 30 de junho

>> quais jogadoras da seleção brasileira são casadas ou namoram