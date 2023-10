Jogos de vôlei da semana: tabela de 16 a 22 de outubro

Vai começar uma nova semana e, consequentemente, uma programação recheada com jogos de vôlei. Tem grandes embates em torneios nacionais e internacionais, de segunda-feira até o próximo domingo, 16 a 22 de outubro, tanto na quadra como na praia. As informações foram obtidas pela Federação Mineira de Voleibol, Federação Paulista de Voleibol e pelo Volleyball World - site parceiro da FIVB (Federação Internacional de Voleibol).

Tem jogos de vôlei nesta segunda-feira, 16 de outubro?

A programação neste primeiro dia da semana, 16 de outubro, não tem jogos de vôlei. Com o fim do Mundial de Vôlei de Praia e a vitória da dupla americana Hughes e Cheng contra Duda e Ana Patrícia, a programação de praia terá uma pequena pausa até o início do próximo circuito.

O calendário da temporada ainda contará com grandes embates que valem pontos essenciais na briga por vagas olímpicas, como o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e o Challenge.

No vôlei de quadra, os campeonatos estaduais e internacionais também ganham uma pausa. O Paulista já tem data marcada para as duas partidas da final entre Guarulhos e o vencedor de Sesi SP e Suzano, enquanto o Mineiro reunirá os quatro melhores classificados na semifinal e, em seguida, a disputa pela medalha de bronze e a final no fim de semana.

Também não há eventos entre as categorias de base nesta segunda-feira.

Jogo de vôlei na terça-feira, 17 de outubro

Na terça-feira, dia 17 de outubro, a pausa, a programação de vôlei retorna nesta terça-feira, 17 de outubro, com a primeira partida da final no Campeonato Paulista masculino. Melhor campanha da fase classificatória, o Guarulhos enfrentará o Suzano, vencedor das quartas e semifinal.

A final do Paulista acontece em melhor de dois jogos, onde o time que ganha os dois embates levanta o troféu do estadual ao fim do último set. Em caso de empate, onde cada participante vence uma final, o critério de desempate utilizado é o Golden Set, onde um novo set é realizado entre as duas equipes até 25 pontos.

O jogo desta terça acontece na Arena Suzano porque o Guarulhos tem a vantagem de jogar a partida de volta em casa, já que fechou a primeira fase com a melhor campanha.

Jogos do Campeonato Paulista masculino - final

Suzano x Guarulhos

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Campeonato Paulista sub 13 feminino:

Corinthians x Pinheiros

Horário: 17h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 masculino:

Vôlei Taubaté x Centro Olímpico

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

São Caetano x Sesi SP

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Esporte Clube Praia x Mauá

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino:

Epson Barueri x Farma Conde São José

Horário: 18h30

Onde assistir: sem transmissão

São Caetano x Pinheiros

Horário: 20h

Onde assistir: sem transmissão

Agenda do vôlei quarta-feira, 18 de outubro

No dia 18 de outubro, o calendário esportivo também tem jogos de vôlei estadual e internacional. As categorias de base do Campeonato Paulista colocam em quadra os novos talentos em diferentes idades, mas não há transmissão em nenhum dos torneios.

Por outro lado, o Big Ten, campeonato que reúne elencos de universidades dos Estados Unidos mostra uma programação com clássico de Michigan. O horário e onde assistir você encontra a seguir.

Jogos do Big Ten feminino:

Michigan x Michigan State

Horário: 19h

Onde assistir: VB TV

Indiana x Purdue

Horário: 20h

Onde assistir: VB TV

Ohio State x Wisconsin

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 feminino:

São Caetano x SESI SP

Horário: 19h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

Mauá x Vôlei Renata

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Metropolitano sub 14 feminino:

Farma Conde São José x Centro Olímpico

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Farma Conde São José x Esporte Clube Praia

Horário: 19h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino:

São Caetano x ADC Bradesco

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

Barueri x Corinthians

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos de vôlei na quinta-feira, 19 de outubro

A programação da quinta-feira, 19 de outubro, não tem grandes confrontos como os outros dias da semana. O Big Ten, torneio universitário nos Estados Unidos, e as categorias de base no Campeonato Paulista masculino e feminino, são os únicos compromissos.

No vôlei de praia, o Challenge em Goa, na Índia, tem início com a fase classificatória. Participam do torneio as duplas brasileiras Gabriel e Felipe Alves e Pedro Solberg e Guto, e Agatha e Rebecca. O calendário de jogos completo ainda não foi divulgado pela federação.

Jogos do Big Ten feminino:

Iowa x Penn State

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

São Bernardo x Pinheiros

Horário: 17h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino:

Corinthians x Regatas

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Paulistano x Pinheiros

Horário: 17h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

São Bernardo x Jundiaí

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Centro Olímpico x Mauá

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino:

Realizar/Inter x ADC Bradesco

Horário: 20h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

São Caetano x Santo André

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Osascox Novo Ideal

Horário: 20h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Challenge Vôlei de Praia em Goa:

A definir

Horário: a definir

Onde assistir: VB TV

Tabela de vôlei sexta-feira, 20 de outubro

A agenda de vôlei na sexta-feira, 20 de outubro, está agitada. A partida de volta entre Guarulhos e Suzano, na final do Campeonato Paulista, dirá quem será coroado o campeão paulista na temporada. Lembrando que quem venceu o primeiro jogo da final só precisa ganhar nesta sexta, enquanto o empate levará para o Golden Set.

No Mineiro de vôlei masculino, as duas semifinais vão mostrar quem avança para a final e quem vai brigar pela medalha de bronze, com os dois jogos realizados na Arena Hall, em Belo Horizonte. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br/arenahall de R$ 20 a R$ 120 na arquibancada e cadeira VIP.

Jogos do Campeonato Paulista masculino - final

Guarulhos x Suzano

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Campeonato Mineiro masculino - semifinal

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo

Horário: 18h30

Onde assistir: Youtube

Minas x Araguari

Horário: 20h30

Onde assistir: Youtube

Jogos do Challenge Vôlei de Praia em Goa:

A definir

Horário: a definir

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino:

Paineiras x Paulistano

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Pinheiros x São Caetano

Horário: 18h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Farma Conde São José x Vôlei Renata

Horário: 19h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

Farma Conde São José x Vôlei Renata

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jundiaí x Esporte Clube Praia

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Metropolitano sub 14 masculino:

Vôlei Mauá x Centro Olímpico

Horário: 19h

Onde assistir: sem transmissão

Programação do sábado, 21 de outubro

A programação de vôlei continua no sábado, 21 de outubro, com nove partidas. O Campeonato Paulista masculino terminou, mas agora é a hora de saber quem será coroado o grande campeão mineiro da temporada no masculino, além da disputa pela medalha de bronze.

A Arena Hall, em Belo Horizonte, será o palco do embate entre os vencedores das semifinais. Primeiro o terceiro lugar será realizado e mais tarde, no mesmo local, a final do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino.

Outro destaque da programação é o Campeonato Italiano feminino, com a presença de grandes estrelas.

Jogos do Campeonato Mineiro masculino - terceiro lugar e final

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Horário: 17h

Onde assistir: Youtube

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Horário: 19h

Onde assistir: Youtube

Jogos do Campeonato Italiano feminino:

Chieri Torino x Imoco Volley

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Cuneo Granda Volley x Megabox Vallefoglia

Horário: 15h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Big Ten feminino:

Wisconsin x Nebraska

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 21 feminino:

SESI SP x Sorocabaa

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

São Palo FC x ADC Bradesco

Horário: 11h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino:

ADC Bradesco x São Caetano

Horário: 15h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

Osasco x Sesi SP

Horário: 18h

Onde assistir: sem transmissão

Tem jogos de vôlei neste domingo, 22 de outubro

Para fechar o fim de semana em grande estilo só partidas do Campeonato Italiano de vôlei masculino e feminino estão na agenda. No estadual, as categorias de base entram em quadra para disputarem os clássicos pela manhã e também no período da tarde.

O Campeonato Italiano de vôlei feminino segue pela terceira rodada enquanto o masculino abre a primeira rodada da primeira fase, com a presença de grandes atletas do cenário mundial. Enquanto isso, no Brasil, não há competições nacionais ou internacionais.

A seguir, confira a programação completa.

Jogos do Campeonato Italiano de vôlei feminino:

Bisonte x Volley Bergamo

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Acqua & Sapone Roma x Busto Arsizio

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Pinerolo x Gorgonzola Novara

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Vero Volley Milano x Savino del Bene

Horário: 12h30

Onde assistir: VB TV

Casalmaggiore x Trentino

Horário: 14h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Italiano masculino:

Moderna x Milano

Horário: 10h45

Onde assistir: VB TV

Prisma Volley x Verona

Horário: 11h

Onde assistir: VB TV

Gas Sales Piacenza x Pallavolo Paldova

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Lube x Vero Volley

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Top Volley Latin x Trentino

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Perugia x Saturnia

Horário: 15h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Osasco x ABCD Diadema

Horário: 14h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino:

ADC Bradesco x Realizar/Inter

Horário: 11h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino:

Novo Ideal/Inter x Sesi SP

Horário: 15h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 feminino:

Sesi SP x São Caetano

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino:

Regatas x Corinthians

Horário: 10h30

Onde assistir: sem transmissão

Ypiranga x Barueri

Horário: 14h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

Santo André x Paineiras

Horário: 10h

Onde assistir: sem transmissão

