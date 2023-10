Superliga de vôlei masculino 2023/24 anuncia times

A contagem regressiva para o início da Superliga de vôlei masculino já começou. O maior campeonato do país contará com 12 equipes entre 22 rodadas, turno e returno, a partir de 11 de novembro até 05 de maio do ano que vem. Para ficar por dentro de todos os detalhes confira quem são os participantes e onde assistir ao vivo.

Confira a tabela com todos os jogos da Superliga de vôlei masculino 2023/2024

Quem vai jogar a Superliga de vôlei masculino?

Além do Sada Cruzeiro, atual campeão brasileiro, vão jogar a Superliga de vôlei masculino em 2023/24 as equipes de Itambé Minas, Farma Conde São José, Suzano, Vedacit Vôlei Guarulhos, Vôlei Renata, Joinville, Apan Blumenau, Monte Carmelo, América, Sesi Bauru e Araguari.

Cada uma das equipes conquistou o seu passaporte para esta temporada da Superliga através do seu desempenho na edição passada, ou seja, permaneceu na zona de classificação. Brasília e Rede CUCA foram rebaixados, enquanto o Joinville e o Monte Carmelo conseguiram o acesso à elite.

Minas Gerais e São Paulo são os estados com mais representantes, cinco cada, enquanto Santa Catarina tem dois. A seguir, os nomes dos clubes que disputam a edição da Superliga em 2023/24:

1 - Sada Cruzeiro

2 - Itambé Minas

3 - Farma Conde São José

4 - Suzano

5 - Vedacit Vôlei Guarulhos

6 - Vôlei Renata

7 - Joinville Vôlei

8 - Apan Blumenau

9 - Monte Carmelo

10 - Montes Claros América

11 - Sesi Bauru

12 - Araguari

Primeira rodada da Superliga de vôlei masculino

A abertura da nova edição da Superliga de vôlei masculino começa com o clássico paulista entre Suzano e Vôlei Guarulhos no sábado, 11 de novembro, na Arena Suzano, às 21h, horário de Brasília. Outro destaque da rodada fica com o embate de Sada Cruzeiro e Monte Carmelo, dois clubes mineiros.

Confira a agenda da primeira rodada, disponibilizada pelo site oficial da CBV.

Suzano x Vôlei Guarulhos

Data: sábado, 11/11

Horário: 21h

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv

Vôlei Renata x Sesi Bauru

Data: domingo, 12/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv

Farma Conde São José x Montes Claros América

Data: segunda-feira, 13/11

Horário: 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv

Araguari x Minas

Data: segunda-feira, 13/11

Horário: 18h30

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Sportv

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo

Data: quarta-feira, 29/11

Horário: 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Joinville x Apan

Data: sábado, 09/12

Horário: 19h

Local: Complexo Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Como funciona a Superliga masculina de vôlei?

Se comparado ao futebol, a Superliga de vôlei masculino iguala-se ao Campeonato Brasileiro, já que é o clássico torneio da modalidade no país. Sob o seu tradicional formato de disputas, a Superliga não tem nenhuma alteração para este ano, dividido entre a fase classificatória e a eliminatória.

Na fase classificatória, as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 rodadas. Sob o sistema de pontos corridos, a soma de pontos em cada uma das 11 rodadas é fundamental para conseguir uma boa posição na tabela. Ao decorrer do campeonato, os clubes vão conquistando os seus lugares.

Ao fim das rodadas, os oito melhores classificados avançam para a próxima fase, a etapa eliminatória. Enquanto isso, os dois últimos da classificação vão se rebaixados para a segunda divisão da Superliga.

A partir daí, começam as quartas de final seguido da semifinal, ambas disputadas em melhor de três jogos. A final, em partida única, está marcada para 05 de maio de 2024, com horário e local a serem definidos.

Onde assistir a Superliga de vôlei?

O canal Sportv divide os direitos de transmissão da Superliga de vôlei masculino com o Canal Vôlei Brasil, pay-per-view da Confederação Brasileira de Voleibol. Com a escala de transmissões já definida, é possível assistir cada um dos confrontos ao vivo pela televisão ou na tela do celular.

Quem é assinante da TV paga Sky, Claro, Oi, Vivo ou DirecTV tem acesso em tempo real da programação do Sportv, mas sem qualquer disponibilidade na televisão aberta. Outra opção é ver a retransmissão do canal através do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ao vivo no aplicativo do celular, Android ou iOS, e também pelo computador.

O Canal Vôlei Brasil, a parceira da CBV com a plataforma NSports, é outro meio que possui os direitos de transmissão da Superliga. O produto está a venda por mensalidade, com exibição de até dois jogos por rodada, além das partidas decisivas da temporada.

