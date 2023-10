Brasil perde e EUA é campeão do Mundial de Vôlei de Praia 2023

Ana Patrícia e Duda disputaram a final do naipe feminino contra as americanas Hughes e Cheng

A dupla Kelly Cheng e Sara Hughes conquistou o ouro no Mundial de Vôlei de Praia. As americanas venceram Duda e Ana Patrícia por 2 sets a 0 (parciais de 16/21 e 22/24) neste domingo, 15 de outubro, em Tlaxcala, no México. Essa é a primeira vitória dos EUA em 14 anos.

Além do título, Hughes e Cheng também faturam o passe para representar os Estados Unidos no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Já as outras equipes - incluindo as brasileiras - terão que buscar a vaga através dos respectivos torneios regionais ou pelo ranking mundial, mas é a confederação de que cada país, no caso do Brasil a Confederação Brasileira de Voleibol, quem dá a palavra final para decidir quais duplas vão representar o país nos Jogos de Paris.

Brasil x EUA - Como foi a final do Mundial de Vôlei de Praia

Veja como foi a final do Mundial:

PRIMEIRO SET - Ana Patrícia e Duda 16 x 21 Hughes e Cheng

Mesmo com a torcida brasileira nas arquibancadas de Tlaxcala, foi a equipe dos Estados Unidos que começou melhor na final feminino do Mundial de Vôlei de Praia. Em erro de Duda, as americanas abriram o placar logo de cara no primeiro set após ace de Cheng.

A dupla brasileira parecia nervosa nas areias, cedendo pontos de graça para as americanas que abriram até quatro pontos de diferença. Duda e Ana Patrícia conseguiram reagir pouco a pouco, explorando Cheng e o bloqueio em contra-ataque. Mesmo assim, pouco mudou na partida.

Em contra-ataque, Ana Patrícia diminuiu para 8 a 10. Após atingir os oito pontos, o Brasil voltou a sacar e a bloquear bem a dupla adversária. A diferença caiu para um ponto após ataque de Duda, 10 a 11.

Não demorou para as americanas retomarem a frente do placar. O ataque de Hughes fez 14 a 11, mudando o cenário e colocando novamente os Estados Unidos como o melhor em jogo. Com 18 a 15 para as americanas, Duda teve a chance de diminuir, mas o bloqueio de Cheng acabou com a festa brasileira.

A equipe americana seguiu ligada. Cheng fez o ponto 20, as brasileiras tentaram quebrar o passe das americanas, mas Cheng e Hughes fecharam o primeiro set após o erro de Duda em 21 a 16. Ana Patrícia fez 11 pontos, enquanto Kelly Cheng marcou oito, Huges também oito e Duda apenas quatro pontos.

SEGUNDO SET - Ana Patrícia e Duda 22 x 24 Hughes e Cheng

Se no primeiro os Estados Unidos dominaram as areias do México, no segundo set as duplas disputaram ponto por ponto, com pressão total para ambos os lados. Logo de cara, Duda tentou recuperar a bola após o ataque, mas a bola foi para fora e os Estados Unidos abriram o placar. Ana Patrícia empatou, e o jogo se manteve equilibrado.

O Brasil estava melhor se comparado ao primeiro, mas a dupla brasileira ainda precisava pressionar mais as rivais. Hughes e Cheng tomara a frente ao marcarem 5 a 7 com a defesa de Hughes em cima de Duda. O Brasil foi crescendo aos poucos, onde tudo mudou quando a Seleção Brasileira empatou em 9 a 9 em erro de Cheng.

Na sequência, Duda defendeu o ataque das americanas e virou o placar em 10 a 9. Hughes empatou novamente, e Ana Patrícia deu a vantagem para as brasileiras mais uma vez no segundo set, obrigando as oponentes a pedirem o tempo.

Quando as duas equipes atingiram os 12 pontos, o jogo se tornou muito disputado. Ana Patrícia atacou em cima do bloqueio e a bola foi para fora, Cheng acertou o ataque na diagonal, mas na sequência sacou para fora, 14 a 13. O sistema defensivo do Brasil melhorou, mas a virada de seguiu sendo o principal problema das brasileiras.

No finalzinho do set, Ana Patrícia parou no bloqueio de Cheng, mas recuperou-se após pingar a bola no lado americano. O Brasil chegou aos 20 pontos com a virada de Duda, mas Ana Patrícia não segurou o ataque de Hughes.

Ana Patrícia teve dois erros seguidos, 21 a 22. Com match point das americanas, as brasileiras pediram o desafio e, após verificar que a bola foi dentro, a Seleção continuou no jogo. Não teve jeito, Hughes e Cheng jogaram muito bem e fecharam o segundo set por 24 a 22.

As estatísticas do segundo set terminaram com 13 pontos para Kelly Cheng, 12 para Ana Patrícia, oito para Sara Hughes e sete para Duda.

Ana Patrícia e Duda no Mundial de vôlei 2023

Líderes do ranking mundial e atuais campeãs mundiais, Ana Patrícia e Duda estrearam com muita confiança no Mundial de Vôlei de Praia. Na fase de grupos venceram as chilenas Rivas Zapata e Chris, as finlandesas Ahtiainen e Lahti e as francesas Placette e Richard.

Com três vitórias e 100% de aproveitamento, a dupla brasileira fechou a sua participação em primeiro lugar com seis pontos, sem precisa jogar a repescagem. Passou facilmente na rodada 32, ganhou nas oitavas, quartas e semifinal para carimbar o passaporte até a final.

Sem perder nenhum set, a dupla levou a melhor no Mundial.

Fase de grupos:

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Rivas Zapata e Chris (21/05 e 21/17)

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Ahtiainen e Lahti (21/14 e 21/14)

Placette e Richard 0 x 2 Ana Patrícia e Duda (21/16 e 21/12)

Rodada 32

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Paulikiene e Raupelyte (21/14 e 21/15)

Oitavas de final

Xue e Xia 0 x 2 Ana Patrícia e Duda (25/23 e 21/18)

Quartas de final

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Stam e Schoon (21/16 e 21/16)

Semifinal

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Mariafe e Clancy (21/17 e 21/14)

Final

Ana Patrícia e Duda 0 x 2 Kelly Cheng e Sara Hughes (16/21 e 22/24)

Como foi o desempenho de Cheng e Hughes no Mundial?

Diferente das brasileiras, que venceram todos os jogos e não perderam nenhum - com exceção na final - as americanas não ganharam todos os confrontos do Mundial, mas desempenharam uma ótima técnica nas areias para alcançar a decisão da temporada.

Passaram pelas mexicanas Albarran e Vidaurrazaga na estreia, derrotaram as alemãs Ittlinger e Borger mas perderam para as brasileiras Agatha e Rebecca na fase de grupos. Sem jogar a repescagem, venceram a rodada 32, as oitavas de final, quartas e a semifinal.

Veja o desempenho completo da dupla até a final.

Fase de grupos:

Hughes e Cheng 2 x 0 Albarran e Vidaurrazaga (21/04 e 21/10)

Hughes e Cheng 2 x 0 Ittlinger e Borger (21/17 e 21/12)

Agatha e Rebecca 2 x 0 Hughes e Cheng (15/21 e 22/24)

Rodada 32:

Hughes e Cheng 2 x 1 Klinger D. e Klinger R. (27/25, 19/21 e 15/9)

Oitavas de final:

Hughes e Cheng 2 x 1 Tina e Anastasija (19/21, 21/16 e 15/11)

Quartas de final:

Tainá e Victoria 0 x 2 Hughes e Cheng (14/21 e 16/21)

Semifinal:

Hughes e Cheng 2 x 1 Nuss e Kloth (18/21, 21/12 e 15/13)

Final:

Duda e Ana Patrícia 0 x 2 Hughes e Cheng (16/21 e 22/24)

