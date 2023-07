Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra a Holanda

A Seleção Brasileira de vôlei masculino acabou de jogar com a Itália e já tem um novo compromisso marcado na Liga das Nações 2023. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil vôlei masculino, pela terceira semana da disputa, e qual o horário.

Aproveite e confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações vôlei completa.

Seleção do Brasil vôlei masculino enfrenta a Itália na próxima rodada

O próximo jogo do Brasil vôlei masculino está marcado para terça, 6 de julho, contra a Holanda, pela terceira semana da Liga das Nações. A cidade de Pasay City, nas Filipinas, será o palco do confronto às 00H, horário de Brasília.

Sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, o grupo brasileiro busca a segunda medalha de ouro da história na competição. O desempenho nas quadras tem empolgado a torcida.

Confira todos os jogos do Brasil vôlei masculino na próxima etapa.

PRÓXIMOS JOGOS DA TERCEIRA SEMANA DA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI MASCULINO

Brasil x Holanda (jogo do Brasil vôlei masculino)

Quinta-feira, 06/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x Polônia (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sexta-feira, 07/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sábado, 08/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil na temporada passada da Liga das Nações

No ano passado, a Seleção do Brasil vôlei masculino não fez uma boa campanha na Liga das Nações. O elenco entrou em quadra como campeão, já que venceu em 2021, mas não conseguiu chegar às finais.

Terminou em sexto lugar na classificação geral com 24 pontos, somados em oito vitórias e quatro derrotas. Nas quartas de final, o grupo brasileiro de Renan Dal Zotto encontrou os Estados Unidos e, por 3 sets a 1, os americanos levaram a melhor e se classificaram para a semifinal.

No fim do campeonato, a França bateu os EUA e ficou com o título, o primeiro no vôlei masculino. Agora é torcer! Acompanhe no DCI.

