Jogos do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino hoje - 28/8

O campeonato Sul-Americano 2023 chegou em sua terceira rodada em Recife, Pernambuco. E agora, ainda tem jogo do Brasil de vôlei masculino para assistir? Confira a programação de segunda-feira, 28, e qual é o próximo compromisso da seleção brasileira.

Tem Brasil de vôlei masculino para assistir no Sul-Americano?

Hoje, 28 de agosto, tem jogo do Brasil de vôlei masculino no Sul-Americano, em partida da terceira fase contra a Colômbia. O jogo vai começar às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Geraldão.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos para todo o país.

Os jogadores do Brasil são levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; opostos Alan, Darlan e Felipe Roque; centrais Flávio, Lucão, Otávio e Judson; ponteiros Lucarelli, Honorato e Adriano, Leal; líberos Maique e Thales. O treinador é o Renan Dal Zotto.

Confira a agenda nesta segunda e como assistir cada um dos embates até a final:

1ª rodada - 26 de agosto, sábado

Argentina 3 x 0 Colômbia (25/16, 25/15 e 25/22)

Brasil 3 x 0 Peru (25/18, 25/18 e 25/11)

2ª rodada - 27 de agosto, domingo

Colômbia 3 x 1 Peru (19/25, 25/19, 25/17 e 25/22)

Brasil 3 x 0 Chile (25/17, 25/18 e 25/19)

3ª rodada - 28 de agosto, segunda-feira

Argentina x Chile - 18h

Brasil x Colômbia - 20h30 | Sportv 2

4ª rodada - 29 de agosto, terça-feira

Argentina x Peru - 18h

Colômbia x Chile - 20h30

5ª e última rodada - 30 de agosto, quarta-feira

Peru x Chile - 18h

Brasil x Argentina - 20h30 | Sportv 2

Quando é o jogo do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico?

Após a Sul-Americana, a seleção brasileira de vôlei masculino volta a jogar em 30 de setembro contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris. O jogo está marcado para às 10h, horário de Brasília, no Rio de Janeiro.

Jogo do Brasil no Pré-Olímpico de Paris

Brasil x Catar

Sábado, 30/09 às 10h

Rio de Janeiro

O Torneio Pré-Olímpico de vôlei masculino qualifica seis equipes para os Jogos Olímpicos de Paris. As seleções são separadas em três grupos de oito cada através de sorteio. Os dois melhores de cada grupo vão para as Olimpíadas, enquanto as outras vagas da competição serão distribuídas através do Ranking da FIVB.

Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino