Minas x Vakifbank Istanbul: onde assistir ao Mundial de Vôlei hoje (17/12)

O Minas Tênis Clube enfrenta o Vakifbank Istanbul nesta sexta-feira, 17/11, a partir das 12h30 (horário de Brasília) pela segunda rodada do grupo B em Ankara, na Túrquia. Veja todas as principais informações e confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Mundial hoje.

Tabela do Mundial de Clubes de vôlei feminino 2021: datas e horários

Onde assistir ao jogo do Mundial de vôlei feminino?

O canal Fox Sports, na TV fechada, e o Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura, vão transmitir o jogo de vôlei hoje pelo Mundial de Clubes no Vôlei Feminino pela segunda rodada nesta sexta-feira.

Horário: 12h30

TV: Fox Sports

Onde assistir online: Star + por aplicativo ou site oficial disponível por assinatura

Como vem o Minas para o Mundial?

A equipe mineira venceu o time do Altay em sua estreia no Mundial de Clubes jogando na Turquia pela última quarta-feira. Agora, o elenco azul busca a segunda vitória para que, dessa maneira, consiga subir na classificação do grupo B e alcançar a vaga na próxima fase de forma direta.

Pelo técnico Nicola Negro, catorze jogadoras foram convocadas para representar o clube no Mundial do esporte, sendo elas:

LEVANTADORAS: Macrís e Pri Heldes

CENTRAIS: Carol Gattaz, Thaisa, Júlia Kudiess e Rebeca

OPOSTAS: Dani Cuttino e Kisy

PONTEIRAS: Neriman Ozsoy, Pri Daroit, Priscila Souza e Luiza Vicente

LÍBEROS: Léia e Júlia Moreira.

Como funciona o Mundial de Clubes no Feminino?

Seis times disputam o Mundial de Clubes na temporada, divididas em dois grupos com três cada onde se enfrentam por três rodadas diferentes, isto é, cada equipe joga duas vezes na fase de grupos. No sistema de pontos corridos, quem terminar em primeiro e segundo lugar avança para as semifinais.

O chaveamento funciona da seguinte maneira: o primeiro do grupo A enfrenta o segundo lugar do grupo B, enquanto o primeiro do grupo B joga diante do segundo do A. Todos os confrontos serão realizados na Túrquia, a sede da competição.

Depois, os vencedores jogam a grande final enquanto os perdedores tem a oportunidade de disputar o bronze. Na história da competição, somente Sadia, Sorocaba e Osasco conquistaram títulos no Mundial representando o Brasil.

