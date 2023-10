Monte Carmelo x JF de vôlei masculino: horário do jogo hoje - 15/10

Quem vai ficar com a última e quarta vaga da semifinal? As equipes de Monte Carmelo e JF Vôlei se enfrentam neste domingo, 15 de outubro, pela última rodada do Campeonato Mineiro de vôlei masculino no Ginásio Raul Belém. O jogo começa às 18h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Transmissão do jogo Monte Carmelo x JF Vôlei de vôlei masculino

A transmissão da partida entre Monte Carmelo e JF Vôlei de vôlei masculino vai ser no canal da TV Nova Carmelo no Youtube e pela emissora 35.1 em Minas Gerais. Na televisão aberta você só assiste se estiver na cidade de Monte Carmelo, enquanto na internet é possível ver em qualquer lugar do país.

Sada Cruzeiro, Minas e Araguari já estão classificados para a semifinal do Mineiro. A última vaga será decidida por Monte Carmelo, Juiz de Fora e Montes Claros América neste domingo, na última rodada da fase classificatória no estadual.

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Ginásio Raul Belem, em Monte Carmelo

Onde assistir: Youtube

Saiba quando é a final do Mineiro de vôlei masculino

Como funciona a semifinal do Mineiro de vôlei masculino?

De acordo com as informações publicadas pela Federação Mineira de Voleibol, a semifinal e a final do Campeonato Mineiro de vôlei masculino são jogadas em partida única, isto é, os clubes se enfrentam uma vez sob o mando de campo neutro, diferentemente do Paulista de vôlei.

Como manda a tradição, a Federação Mineira de Voleibol garantiu que é o cruzamento olímpico que define cada um dos embates da semifinal: o 1º lugar na classificação, Sada Cruzeiro, vai enfrentar o 4º colocado, enquanto o 2º colocado, o Itambé Minas, jogará contra o 3º, na ocasião o Araguari.

O Final Four, os quatro últimos jogos do Campeonato Mineiro, vão ser realizados na Arena Hall, em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de outubro. As duas partidas da semifinal acontecerão às 18h30 e 20h30, horários de Brasília, enquanto no dia seguinte a arena recebe o embate pela medalha de bronze e a final a partir das 17h e 19h, respectivamente.

SEMIFINAL:

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo, JF Vôlei ou Montes Claros/América

Sexta-feira, 20/10 às 18h30

Arena Hall, em Belo Horizonte

Minas x Araguari

Sexta-feira, 20/10 às 20h30

Arena Hall, em Belo Horizonte

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Sábado, 21/10 às 17h

Arena Hall, em Belo Horizonte

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sábado, 21/10 às 19h

Arena Hall, em Belo Horizonte

Veja a tabela completa de jogos do Sada Cruzeiro vôlei masculino