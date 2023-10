Final do Mineiro vai ser em outubro - Foto: Reprodução/Agência i7/Sada Cruzeiro

Final do Mineiro de vôlei masculino: data, horário e tabela

A Federação Mineira de Voleibol confirmou os dias, horários e o local da semifinal, disputa pela medalha de bronze e também da final no Campeonato Mineiro de vôlei masculino de 2023. Belo Horizonte, capital do estado, será o palco dos confrontos decisivos entre os quatro clubes.

Tabela de jogos do Campeonato Mineiro de vôlei masculino

Os jogos da semifinal do do Campeonato Mineiro de vôlei masculino serão na sexta-feira, 20 de outubro, às 18h30 e 20h30 (de Brasília), enquanto o terceiro lugar e a final vão ser disputados no sábado, 21 de outubro, a partir das 17h e 19h, horário de Brasília.

Os quatros jogos vão ser na Arena Hall, no bairro Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. Acostumado a receber shows, eventos culturais, palestras e feiras, esta vai ser a primeira vez que o palco sediará a decisão do estadual de vôlei.

O espaço mineiro tem capacidade para 5 mil pessoas, com camarotes para 120 pessoas, bar, toaletes, além de camarins, estacionamento, ambulatório e bilheteria.

SEMIFINAL MINEIRO VÔLEI MASCULINO

1º lugar x 4º lugar

Sexta-feira, 20/10 às 18h30

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

2º lugar x 3º lugar

Sexta-feira, 20/10 às 20h30

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

TERCEIRO LUGAR MINEIRO VÔLEI MASCULINO

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Sábado, 21/10 às 17h

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

FINAL MINEIRO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sábado, 21/10 às 19h

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

Quem está classificado para a final do Mineiro de vôlei?

Os semifinalistas do Campeonato Mineiro de vôlei masculino serão revelados no próximo domingo, 15 de outubro, quando a última rodada de confrontos da fase classificatória será disputada. Dono da melhor campanha, o Sada Cruzeiro é o único que já está garantido para a próxima fase do estadual.

A fase classificatória é disputada por seis equipes em 10 rodadas de turno e returno, isto é, se enfrentam duas vezes sob o sistema de pontos corridos, uma vez dentro de sua casa e depois fora, onde cada vitória conta pontos. Ao fim da etapa, os quatro melhores classificados avançam para a fase eliminatória.

A semifinal, o terceiro lugar e a final acontecem em partida única. Em caso de empate entre sets, o tie-break será disputado até os 15 pontos, mantendo a diferença de dois pontos entre os dois.

Como comprar os ingressos para a final?

Os ingressos para a semifinal e a final do Campeonato Mineiro de vôlei masculino estão à venda no site sympla.com.br/arenahall de R$ 20 a R$ 120 na arquibancada e cadeira VIP.

A bilheteria da Arena Hall também vende as entradas para a decisão mineira. A bilheteria física trabalha de quarta-feira a sábado, das 12h até 20h. No site Sympla, há a cobrança de taxa de conveniência de 15% no valor do ingresso.

Para a sexta-feira, a arquibancada custa R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira, enquanto a cadeira VIP sai R$ 100 e R$ 50 a meia. Para a final no sábado, a cadeira custa R$ 60 e R$ 120, enquanto a arquibancada está R$ 25 e R$ 50.

Tem também pacotes promocionais, como o Passaporte arquibancada, com ingressos para os dois dias por R$ 80 mais os 12 reais de taxa, enquanto a meia sai por R$ 46.

Passo 1: Acesse sympla.com.br/arenahall, clique na propaganda da final do Campeonato Mineiro e em 'comprar ingressos', em branco e verde.

Passo 2: Depois, escolha no mapa da arena o local e o dia que quer comprar, seleciona o tipo de ingresso com o preço disponível e escolha o seu lugar no mapa. Toque em 'comprar ingresso'.

Passo 3: Finalize a sua inscrição no site, insira os seus dados pessoais e finalize a compra.

