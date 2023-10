Tabela atualizada de jogos do Sada Cruzeiro vôlei masculino até a final

Com duas rodadas de antecedência, o Sada Cruzeiro se classificou em primeiro lugar para a semifinal do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. O elenco cruzeirense espera para saber quem vai enfrentar na próxima fase, valendo a conquista do 15º título estadual.

Nove partidas já foram, agora só falta uma para o Sada Cruzeiro encerrar a sua campanha na fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. Com 25 pontos, o elenco cruzeirense é o primeiro colocado na tabela com vitória em todos os nove desafios.

O Sada estreou no Mineiro em 12 de setembro, com vitória por 3 sets a 0 diante do JF Vôlei, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Depois, fez uma sequência de cinco partidas fora de casa e ganhou todas, as vezes somando dois pontos e outras vezes três.

O que importa é que, com seis pontos de vantagem sobre o Minas, segundo colocado, o Sada Cruzeiro já está classificado para a semifinal, o início da fase eliminatória.

PRIMEIRA RODADA:

Sada Cruzeiro 3 x 0 JF Vôlei (25/21, 25/12 e 28/26)

Terça-feira, 12/09 às 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

SEGUNDA RODADA:

América/Montes Claros 1 x 3 Sada Cruzeiro (20/25, 25/17, 12/25 e 22/25)

Quinta-feira, 14/09 às 19h30

Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros

TERCEIRA RODADA:

Araguari Vôlei 2 x 3 Sada Cruzeiro (35/33, 21/25, 19/25, 25/19 e 11/15)

Quinta-feira, 21/09 às 19h

Ginásio Poliesportivo Mário Brum, em Araguari

QUARTA RODADA:

Monte Carmelo 2 x 3 Sada Cruzeiro (33/35, 28/26, 24/26, 31/29 e 11/15)

Sexta-feira, 22/09 às 19h30

Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo

QUINTA RODADA:

Itambé Minas 0 x 3 Sada Cruzeiro (23/25, 20/25 e 23/25)

Quarta-feira, 27/09 às 19h

Arena UNIBH, em Belo Horizonte

SEXTA RODADA:

JF Vôlei 0 x 3 Sada Cruzeiro (14/25, 16/25 e 20/25)

Sexta-feira, 29/09 às 20h

Ginásio M. J. Antônio Marcos, em Juiz de Fora

SÉTIMA RODADA:

Sada Cruzeiro 3 x 0 Monte Carmelo (25/19, 25/23 e 25/20)

Quarta-feira, 04/10 às 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

OITAVA RODADA:

Sada Cruzeiro 3 x 1 Araguari Vôlei (25/19, 25/21, 23/25 e 25/18)

Sexta-feira, 06/10 às 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

NONA RODADA:

Cruzeiro 3 x 0 América/Montes Claros (25/13, 27/25 e 25/19)

Quarta-feira, 11/10 às 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

DÉCIMA RODADA:

Cruzeiro x Itambé Minas - 10ª rodada

Sábado, 14/10 às 19h

Ginásio do Riacho, em Contagem

Qual é o elenco do Sada Cruzeiro em 2023?

Para a temporada 2023/24, o Sada Cruzeiro tem os líberos Alê e Lukinhas; os ponteiros Carlos, Gabriel Vaccari, López e Rodriguinho; os centrais Lucão, Cledenílson e Otávio; os levantadores Rodrigo Ribeiro e Nico Uriarte; e os opostos Wallace e Oppenkoski.

Além do Mineiro, o Sada também vai jogar a Superliga, Sul-Americano, Copa do Brasil e Supercopa.

Os centrais Lucão e Otávio estão de volta ao elenco do Sada Cruzeiro após defenderem a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Maracanãzinho. Já o ponteiro López também retornou após jogar por Cuba durante a jornada pela vaga olímpica.

Wallace, que se envolveu em polêmica nas redes sociais, também está de volta após cumprir a suspensão. O oposto publicou em seu perfil uma foto em um clube de tiro, com uma caixinha de perguntas publicada ao lado, recurso disponível da plataforma para interagir com seguidores. Um dos fãs perguntou se Wallace "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?", e, como resposta, o jogador respondeu com uma enquete, com respostas de sim ou não.

Quando é a final do Campeonato Mineiro de vôlei?

A Federação Mineira de Voleibol confirmou que a semifinal vai acontecer em 20 de outubro, sexta-feira, às 18h30 e 20h30, horário de Brasília. Já a final e o confronto valendo a medalha de bronze vai ser em 21 de outubro, sábado, às 17h e 19h. Todos os jogos vão acontecer na Arena Hall, no bairro Savassi, em Belo Horizonte.

Como o Sada Cruzeiro já está garantido na semifinal, apenas espera para saber quem vai enfrentar na próxima etapa do estadual. Diferente do Paulista de vôlei masculino, o Campeonato Mineiro só é disputado em uma partida, sem chances de empate.

A Arena Hall, em Belo Horizonte, foi a grande escolhida a receber os confrontos das semifinais e final. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br/arenahall.

SEMIFINAL DO MINEIRO MASCULINO:

Sada Cruzeiro x 4º lugar

Sexta-feira, 20/10

Horário: 18h30

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

2º lugar x 3º lugar

Sexta-feira, 20/10

Horário: 20h30

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

TERCEIRO LUGAR DO MINEIRO MASCULINO:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Sábado, 21/10

Horário: 17h

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

FINAL DO MINEIRO MASCULINO:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sábado, 21/10

Horário: 19h

Arena Hall, na Savassi, em Belo Horizonte

Acompanhe a tabela da reta final do Campeonato Paulista de vôlei masculino