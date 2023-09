Na Globo? Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino contra a Bulgária

Pela terceira rodada do Pré-Olímpico 2023, o vôlei feminino apresenta a jogo da seleção brasileira nesta terça-feira, 19 de setembro, a partir das 20h30 (de Brasília). Então saiba onde assistir Brasil x Bulgária no torneio.

Onde assistir Brasil x Bulgária no vôlei feminino terça

A partida entre Brasil x Bulgária vôlei feminino terça, 19, será transmitida no Sportv 2 ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir jogo - nem a TV Globo. Mas quem é assinante GloboPlay tem a opção de assistir o jogo da seleção brasileira na plataforma.

Para isso, acesse o aplicativo ou www.globoplay.globo.com, e clique no menu principal localizado à esquerda. Em seguida, vá na opção "entrar" e digite o seu email e a senha de usuário. Daí, retorne ao menu anterior e clique em "Agora na TV". Espere a programação carregar e escolha a opção SporTV 2 ao vivo. Por fim, você pode assistir vôlei feminino como e onde quiser.

Confira o jogo do vôlei feminino de terça:

Brasil x Bulgária - 20h30 (de Brasília)

Tóquio, Japão

Onde assistir: Sportv 2

Como funciona o Pré-Olímpico 2o23?

O Pré-Olímpico 2o23 de vôlei feminino é divido em grupos, sendo o A realizado na China com as anfitriãs, campeãs mundiais Sérvia, República Dominicana, Holanda, Canadá, República Tcheca, México e Ucrânia.

O Grupo B ocorre no Japão e conta com o país de origem, Brasil, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

O Grupo C, que é disputado na Polônia, inclui a anfitriã Itália, os atuais campeões olímpicos Estados Unidos, Alemanha, Tailândia, Colômbia, Coreia do Sul e Eslovênia. A França se classifica automaticamente para Paris 2024 como anfitriã do evento.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificarão automaticamente, enquanto as cinco vagas restantes serão concedidas às nações mais bem classificadas no ranking mundial da FIVB que não tiveram sucesso nas eliminatórias durante o final da fase preliminar da Liga das Nações de Voleibol de 2024. Os torneios de qualificação acontecerão de 16 a 24 de setembro.

Já as eliminatórias masculinas estão programadas para ocorrer de 30 de setembro a 8 de outubro. O grupo A terá jogos disputados no Rio de Janeiro, e os anfitriões enfrentarão os campeões mundiais Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, Tchéquia e Catar.

O Grupo B, marcado para o Japão, verá os anfitriões enfrentarem os EUA, Eslovênia, Sérvia, Turquia, Tunísia, Egito e Finlândia. Por fim, o Grupo C, que será realizado na China, contará com o país de origem, Polônia, Argentina, Holanda, Canadá, México, Bélgica e Bulgária.

Saiba como comprar ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino

O que é o tie-break no jogo de vôlei feminino?

Quando duas seleções empatam em 2 a 2 no vôlei, o tie-break é realizado para definir quem é o grande vencedor do confronto. É o quinto set, mais curto do que o usual. Diferente dos outros, ele vai até 15 pontos, ou seja, que chegar a marca com a diferença de dois pontos é o ganhador.

As regras neste set são as mesmas, a rotação entre jogadores continua assim como desafios e a troca de jogadores em quadra. Ele é utilizado como critério de desempate.

Lembre-se que ao atingir 15 pontos, é necessário ter uma diferença de dois pontos a mais com o rival.

