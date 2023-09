Na Globo? Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino Pré-Olímpico

Seleção estreia no Pré-Olímpico no sábado - Foto: Reprodução/Volleyball World

A Seleção Brasileira de vôlei masculino dá início a sua jornada pela vaga olímpica aos Jogos de Paris no sábado, 30 de setembro, ao enfrentar o Catar. O duelo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, é válido pela primeira rodada do Pré-Olímpico, com transmissão a partir das 10h (de Brasília).

Transmissão do jogo do Brasil vôlei masculino contra o Catar

A Globo não transmitirá a partida entre Brasil e Catar de vôlei masculino no sábado, 30 de setembro, mas dá para assistir pelo Sportv 2, em operadoras de TV paga, e no pay-per-view da federação VB TV.

No entanto, no domingo, dia 1 de outubro, a emissora carioca fará a transmissão do Brasil no Pré-Olímpico dentro do "Esporte Espetacular".

O duelo entre Brasil e Catar é importante porque garantirá os primeiros pontos na luta por vagas do Pré-Olímpico de vôlei masculino. O elenco brasileiro deve vencer o adversário com facilidade, contando com o Thales, Bruninho, Alan, Lucão, Lucarelli e Honorato, além de Fernando Cachopa, Flávio e Maíque. Renan Dal Zotto é o técnico.

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro:

Onde assistir: Sportv 2, Globoplay e VB TV

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei?

Para jogar as Olimpíadas de Paris no ano que vem, um total de 24 seleções terão que participar do Pré-Olímpico, um torneio qualificatório que distribuirá as seis primeiras vagas no vôlei masculino. As equipes são divididas em três grupos de oito com sedes distintas, Rio de Janeiro, Tóquio e Xi'An.

As oito seleções jogam entre si, em turno único, formando sete rodadas. O objetivo é somar pontos para ocupar a primeira ou a segunda posição da tabela, além de manter a distância entre os adversários. O grupo A, com sede no Rio de Janeiro, tem Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia.

No grupo B, em Tóquio, estão Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia. Já no grupo C, em Xi'An, jogam Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Ao fim das rodadas, as duas melhores seguem direto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ingressos do Brasil no Pré-Olímpico 2023

A boa notícia é que ainda tem ingressos disponíveis para os jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino no site Eventim e na bilheteria do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por R$ 70 a R$ 100 a arquibancada. Tem também a Experiência Quadra, que dá a vista privilegiada no Maracanãzinho.

Para comprar basta acessar o site www.eventim.com.br, se cadastrar de forma gratuita e procurar o evento do Pré-Olímpico de vôlei no menu principal. Depois, escolha qual ingresso quer adquirir e finalize a compra.

As entradas para o jogo do Brasil são mais caros, mas a dá a possibilidade do torcedor assistir dois jogos em horários próximos, um seguido do outro.

Sábado, 30/09 | Pré-Olímpico de vôlei

Brasil x Catar - 10h

Itália x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 600

Domingo, 01/09 | Pré-Olímpico de vôlei

Brasil x República Tcheca - 10h

Cuba x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - indisponível

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 600

Terça-feira, 03/10 | Pré-Olímpico de vôlei

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 500

Quarta-feira, 04/10 | Pré-Olímpico de vôlei

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 500

Sexta-feira, 06/10 | Pré-Olímpico de vôlei

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Arquibancadas - R$ 70

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 500

Sábado, 07/10 | Pré-Olímpico de vôlei

Brasil x Irã - 10h

Itália x Cuba - 13h30

Arquibancadas - indisponível

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 600

Domingo, 08/10 | Pré-Olímpico de vôlei

Brasil x Itália - 10h

Irã x Cuba - 13h30

Arquibancadas - indisponível

Premium - indisponível

Ingresso - R$ 600

