Kisy vai disputar o jogo do Brasil contra o Peru de vôlei - Foto: Reprodução/Volleyball World

Seleção Brasileira estreou com vitória contra a Argentina

O jogo do Brasil é hoje? Horários do vôlei feminino do Pré-Olímpico (17)

O jogo do Brasil é hoje? Horários do vôlei feminino do Pré-Olímpico (17)

A busca pela vaga olímpica até os Jogos de Paris continua para a Seleção Brasileira de vôlei feminino. O grupo volta a jogar no Pré-Olímpico, desta vez contra o Peru na segunda rodada em Tóquio, no Japão, por isso saiba se o jogo do Brasil vai ser neste sábado, 16 de setembro, e como assistir ao vivo.

Veja como foi o resultado do jogo do Brasil x Argentina

Horário do jogo do Brasil de vôlei feminino

Hoje tem jogo do Brasil de vôlei feminino contra o Peru e começa às 04h, horário de Brasília, com transmissão no Sportv 2, disponível em operadoras por assinatura, e o pay-per-view oficial VB TV, disponível para assinantes.

Seis jogos do Brasil vão ser exibidos às 04h da manhã, e só um vai ser transmitido às 07h30, por conta do fuso horário entre os dois países. Prepare o despertador e o café porque para assistir as comandadas de José Roberto Guimarães em quadra, é necessário acordar cedo.

INFORMAÇÕES DO VÔLEI FEMININO

Data: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Local: Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2, Globoplay e VB TV

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

A jornada da Seleção Brasileira de vôlei feminino não acaba por aqui, pois restam cinco partidas a serem jogadas na cidade de Tóquio, no Pré-Olímpico. A boa notícia é que todos os jogos do Brasil vão ser transmitidos no Sportv 2, na TV paga, além da plataforma oficial da federação de voleibol VB TV, exclusiva para assinantes.

Brasil 3 x 0 Argentina - 1ª rodada

Quando: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Peru - 2ª rodada

Quando: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Quando: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Quando: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Quando: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Quando: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h

Japão x Brasil - 7ª rodada

Quando: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30

Quantas equipes se classificam para as Olimpíadas?

Seis vagas para os Jogos Olímpicos de Paris estão em jogo no Pré-Olímpico de vôlei feminino. São 24 seleções separadas por três grupos, com oito cada, onde os dois melhores de cada chave asseguram a vaga. Todas elas possuem o mesmo objetivo: brigar pelo carimbo no passaporte olímpico.

São três torneios distintos, ou seja, as oito equipes de cada grupo se enfrentam em turno único. Como o processo de qualificação acontece em pontos corridos não há nenhuma forma de eliminação entre as seleções, portanto não há problema se o elenco perder um, dois ou mais jogos.

O grupo A, com sede em Ningbo, traz China, Sérvia, República Tcheca, República Dominicana, Canadá, Holanda, Ucrânia e México. Já o B, em Tóquio, tem Brasil, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Peru e Porto Rico.

Na terceira e última chave C, em Lódz, o elemento tem Polônia, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Tailândia, Eslovênia, Coreia do Sul e Colômbia.

Nas Olimpíadas de Paris, 12 seleções vão jogas o vôlei feminino. A França já está garantida, enquanto seis vagas vão para os dois primeiros de cada grupo no Pré-Olímpico, enquanto os outros cinco vem do ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol.

Leia também:

Por que Leal não vai jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023?