Brasil estreou com vitória no Pré-Olímpico nesta madrugada, em Tóquio

Resultado do jogo do Brasil vôlei feminino: placar Brasil x Argentina

O vôlei feminino do Brasil estreou com vitória no Pré-Olímpico. A equipe brasileira venceu a Argentina por 3 sets a 0 (com parciais de 25/17, 25/20 e 25/22) na madrugada deste sábado, 16 de setembro, na primeira rodada do grupo B. Veja o resultado completo de como foi a partida do Brasil de vôlei.

Placar do jogo do Brasil vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil x Argentina na madrugada deste sábado, 16 de setembro, no Yoyogi National Stadium, lotado, foi de vitória para a seleção brasileira, que esteve superior do começo ao fim. As brasileiras abriram vantagem logo no primeiro set, sem deixar as argentinas tomarem qualquer chance em quadra. Com a diferença de mais de cinco pontos entre as duas seleções no placar, a Seleção Brasileira fechou o set de abertura com facilidade.

No segundo set o jogo ganhou uma cara completamente diferente já que o equilíbrio entre as duas seleções era visível. O elenco feminino da Argentina até buscou encurralar as brasileiras com ótimos saques, bloqueios e contra-ataques, mas o Brasil levou a melhor.

A partir daí, o Brasil mostrou para que veio no Pré-Olímpico e, com nova vitória diante das argentinas, fechou a partida da primeira rodada, para assumir a liderança do grupo.

BRASIL X ARGENTINA NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil 25 x 17 Argentina

2º set: Brasil 25 x 20 Argentina

3º set: Brasil 25 x 22 Argentina

Qual é o grupo do Brasil?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino integra o grupo B ao lado da Argentina, Bélgica, Japão, Peru, Porto Rico, Turquia e Bulgária. São sete rodadas em turno único sob o sistema de pontos corridos, onde os integrantes se enfrentam apenas uma vez.

A Bélgica estreou com vitória diante da Bulgária, movimentando a classificação. Os dois primeiros na classificação asseguram a vaga olímpica para as Olimpíadas de Paris 2024.

Classificação do grupo B do Pré-Olímpico de vôlei feminino na 1ª rodada

1 Japão - 3 pontos

2 Turquia - 3 pontos

3 Brasil - 3 pontos

4 Bélgica - 3 pontos

5 Bulgária - 0 pontos

6 Argentina - 0 pontos

7 Porto Rico - 0 pontos

8 Peru - 0 pontos

Qual é o próximo jogo do Brasil no Pré-Olímpico?

Foi só o primeiro jogo do time feminino do Brasil no vôlei no Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão. Ao superar a Argentina na estreia, as brasileiras voltam a jogar na madrugada de domingo, 17 de setembro, contra o Peru pela segunda rodada, no horário brasileiro.

Enquanto isso, a rodada continua no grupo B.

Sábado, 16/09:

Brasil 3 x 0 Argentina

Domingo, 17/09:

Brasil x Peru às 4h - Sportv 2

Terça-feira, 19/09:

Brasil x Bulgária às 4h - Sportv 2

Quarta-feira, 20/09:

Brasil x Porto Rico às 4h – Sportv 2

Sexta-feira, 22/09:

Brasil x Turquia às 4h – Sportv 2

Sábado, 23/09:

Brasil x Bélgica às 4h – Globo e Sportv 2

Domingo, 24/09:

Brasil x Japão às 7h25 – Sportv 2

