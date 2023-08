Onde assistir a final do vôlei masculino Brasil x Canadá hoje

A Copa Pan-Americana de vôlei masculino vai conhecer o campeão neste domingo, 20 de julho. O duelo final será entre Brasil e Canadá, e o fim da edição do torneio terá transmissão ao vivo diretamente de Guadalajara, México, a partir das 21 horas (de Brasília).

Transmissão da final do vôlei masculino

A partida entre Brasil x Canadá no vôlei masculino será transmitida pelo Youtube da Federação Mexicana de Voleibol

ao vivo neste domingo. A transmissão é gratuita.

O torneio garante vagas para os Jogos Pan-americanos de 2023, em Santiago, e somará pontos no ranking mundial com vistas aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Para o Brasil, esta será a primeira final desde 2018, quando perdeu para a Argentina, e buscará a quarta medalha de ouro na história do evento, o último ouro foi em 2015. Seu adversário será o vencedor da partida entre Canadá e México.

Já para o Canadá essa é a segunda final consecutiva; no ano passado, eles terminaram em 2º lugar depois de perder para Cuba. As canadenses surpreenderam o México no primeiro set com uma vantagem impossível de superar, mas no segundo set as mexicanas lutaram para empatar a partida.

Final da Copa Pan-Americana

Brasil x Canadá - 21h (de Brasília)

Youtube da Federação Mexicana de Voleibol

Domingo, 20 de agosto

Como é a Copa Pan-Americana 20232o

Disputada por dez seleções da América do Sul, Central e Norte, a Copa Pan-Americana possui duas etapas: a classificatória e a eliminatória, onde as equipes possuem a chance de brigar pela taça na temporada. Os dez times são divididos em três grupos na primeira fase, sendo dois com três e um com quatro.

Os dois melhores de cada grupo vão direto para as semifinais enquanto o terceiro melhor primeiro e os segundos colocados disputam as quartas de final. Daí, vão para a final na competição e brigam pelo título da Copa Pan-Americana. O Brasil está no grupo B ao lado do Canadá e República Dominicana.

Grupos da Copa Pan-Americana de vôlei masculino

GRUPO A: Estados Unidos, Chile e Porto Rico

GRUPO B: Brasil, Canadá e República Dominicana

GRUPO C: México, Colômbia, Cuba e Peru

Leia também:

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?