Duelo vai ser em Araguari nesta quinta-feira, no Triângulo Mineiro

Onde assistir Araguari x jogo do Sada Cruzeiro vôlei masculino hoje - 21/09

O Sada Cruzeiro viaja para o Triângulo Mineiro para enfrentar o Araguari nesta quinta-feira, 21 de setembro, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, no Ginásio Poliesportivo Mário Brum Negreiros. Com início às 19h (de Brasília), saiba onde assistir ao vivo Araguari x Sada Cruzeiro hoje.

Confira os jogos de vôlei hoje

Onde vai passar o jogo do Sada Cruzeiro hoje

Nenhum canal de TV vai transmitir a partida entre Araguari e Sada Cruzeiro hoje, é o canal da WebTV Araguai no Youtube quem exibe o jogo de vôlei masculino nesta quinta-feira, às 19h, horário de Brasília, em todos os estados do país.

Como nenhuma emissora de televisão aberta ou fechada detém os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, a Federação Mineira de Voleibol deixou livre a possibilidade de cobertura nos canais dos próprios clubes no Youtube.

Tanto Sada Cruzeiro como Araguari venceram dois jogos no estadual até aqui, somando seis e quatro pontos respectivamente até aqui na classificação.

Horário: 19h

Local: Ginásio Poliesportivo Mário Brum Negreiros, em Araguari

Onde assistir: Youtube

Como funciona o Campeonato Mineiro de vôlei masculino?

O Campeonato Mineiro de vôlei masculino reúne o Sada Cruzeiro, Minas Tênis Clube, América, Araguari Vôlei, Monte Carmelo e JF Vôlei na temporada. O estadual é dividido em duas etapas: a fase classificatória, onde as equipes jogam entre si por duas vezes e a fase eliminatória, organizado pela Federação Mineira de Voleibol.

A fase classificatória é disputada em turno e returno, onde cada equipe joga 10 partidas cada entre si, por duas vezes cada, primeiro dentro de casa e depois fora. Ao fim, os quatro primeiros da classificação avançam para a semifinal.

A partir daí, começa a fase eliminatória com a semifinal. O cruzamento olímpico define os confrontos: o 1º lugar enfrenta o 4º, e o 2º joga contra o 3º na classificação. Disputado em dois jogos, quem vencer os dois avança para a final.

A última etapa do Mineiro de vôlei masculino está marcada para 21 de outubro.

Tabela de jogos do Sada Cruzeiro no Mineiro de vôlei

O Sada Cruzeiro venceu duas das dez partidas já disputadas no Campeonato Mineiro de vôlei masculino. O elenco enfrenta duas vezes os outros oponentes na temporada, dentro e fora de casa, para se manter na zona de classificação para a próxima fase.

Sada Cruzeiro 3 x 0 JF Vôlei

Terça-feira, 12 de setembro

Montes Claros 1 x 3 Sada Cruzeiro

Quinta-feira, 14 de setembro

Araguari Vôlei x Sada Cruzeiro

Quinta-feira, 21 de setembro - 19h

Monte Carmelo x Sada Cruzeiro

Sexta-feira, 22 de setembro - 19h30

Minas x Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 27 de setembro

JF Vôlei x Sada Cruzeiro

Sexta-feira, 29 de setembro

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo

Quinta-feira, 04 de outubro às 22h

Sada Cruzeiro x Araguari

Sexta-feira, 06 de outubro às 20h

Sada Cruzeiro x América

Quarta-feira, 11 de outubro às 20h

Sada Cruzeiro x Minas

Sábado, 14 de outubro às 19h

