Programação de jogos de vôlei feminino e masculino hoje, 21/09

A semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino começa nesta quinta-feira, 21 de setembro, enquanto o Pré-Olímpico segue em todo o vapor com a quinta rodada entre as seleções. Veja a programação de confrontos e como assistir cada um deles.

Agenda de jogos de vôlei na quinta-feira

Integrante do grupo B, a Argentina enfrenta a Seleção de Porto Rico nesta quinta, no Pré-Olímpico de vôlei feminino, enquanto a líder Sérvia disputa a quinta rodada contra a República Dominicana. Ambos os confrontos serão transmitidos à noite no Brasil.

No Paulista feminino, o Barueri recebe o Osasco pela primeira partida da semifinal. Já no Mineiro de vôlei masculino o Sada Cruzeiro visitará o Araguari pela fase classificatória.

No Vôlei de Praia, as duplas brasileiras disputarão o bronze no Sul-Americano, mas o evento não tem transmissão.

Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Porto Rico x Argentina - 22h - Sportv 2 e VBTV

Sérvia x República Dominicana - 23h - VBTV

Campeonato Mineiro de Vôlei masculino:

Araguari x Sada Cruzeiro - 19h - Youtube

Campeonato Paulista de Vôlei feminino:

Barueri x Osasco - 19h30 - Sportv 2

Circuito Sul-Americano de vôlei de praia:

Disputa pelo bronze Felipe Alves/Gabriel Santiago - 18h - sem transmissão

Disputa pelo bronze Talita/Josi - 19h - sem transmissão

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino?

Após a vitória contra Porto Rico, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na madrugada de sexta-feira, 22 de setembro, contra a Turquia pela quinta rodada do grupo B no Pré-Olímpico. Diretamente de Tóquio, a partida começa às 4h, horário de Brasília, com transmissão no Sportv 2 ao vivo.

O jogo contra a Turquia é o grande desafio da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. Na Liga das Nações, o elenco de José Roberto Guimarães foi derrotado por 3 sets a 0 com grande atuação de Karakurt. As turcas ocupam a segunda posição da tabela com 12 pontos, empatadas com as japonesas.

O Brasil venceu a Argentina, Peru e Porto Rico facilmente, mas o duelo contra a Bulgária foi o mais difícil. O elenco abriu a vantagem no placar, tomou o empate mas conseguiu fechar a partida em 3 sets a 2 com dois pontos, em terceiro lugar na classificação com 11 pontos.

