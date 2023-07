Onde assistir Argentina x Alemanha vôlei masculino (06/07/23)

A seleção da Argentina enfrenta a Alemanha nesta quinta-feira, 06/07, pela terceira e última rodada da etapa classificatória da Liga das Nações. Direto de Anaheim, nos Estados Unidos. O jogo do Argentina x Alemanha vôlei masculino começa às 17h30, horário de Brasíliam então saiba como assistir.

Confira a classificação vôlei masculino da Liga das Nações

Onde assistir Argentina x Alemanha vôlei masculino ao vivo

A partida entre Argentina x Alemanha vôlei masculino será transmitida no SporTV 2 nesta quinta-feira, 6, para todo o país. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Assinantes do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' podem acompanhar o duelo de vôlei na plataforma.

Horário: cinco e meia da tarde

Local: Anaheim, nos Estados Unidos

Onde assistir Argentina x Alemanha vôlei masculino hoje: SporTV 2

Como vem a Seleção da Argentina?

Com seis vitórias e 19 pontos, a Argentina é uma das favoritas ao título este ano. Em sétimo lugar, o grupo sul-americano vem de vitória contra a Sérvia na última terça-feira, na estreia da terceira semana classificatória da Liga das Nações.

Se vencer os alemães nesta quinta-feira a Argentina sobe na classificação e briga com o Brasil, Eslovênia e a Itália na parte de cima pela vaga até as quartas de final.

Itália 0 x 3 Argentina

Argentina 2 x 3 Brasil

Canadá 1 x 3 Argentina

Argentina 3 x 2 Holanda

Argentina 1 x 3 Eslovênia

Argentina 3 x 1 França

Argentina 3 x 0 Bulgária

Japão 3 x 2 Argentina

Argentina 3 x 1 Sérvia

Alemanha briga pela vaga

Para a Alemanha, o caminho é ainda mais difícil até a próxima fase. Em 12º lugar com duas vitórias e sete pontos, os alemães praticamente não tem chances de alcançar as quartas de final da Liga das Nações.

A diferença de vitórias e pontos para o atual sétimo e oitavo colocado na classificação é de cinco triunfos, ou seja, mesmo se vencer a Argentina e os próximos dois jogos, terá poucas chances de avançar até a fase final.

Os alemães nunca ganharam a Liga das Nações de vôlei masculino.

Brasil 3 x 1 Alemanha

Holanda 3 x 0 Alemanha

Alemanha 1 x 3 Itália

Canadá 1 x 3 Alemanha

Irã 3 x 0 Alemanha

Alemanha 2 x 0 Polônia

Sérvia 3 x 1 Alemanha

China 3 x 1 Alemanha

Alemanha 3 x 0 Bulgária

Data das quartas de final vôlei masculino

As quartas de final de vôlei masculino serão realizadas em 19 e 20 de julho, em Gdansk, na Polônia. Oito seleções vão jogar a primeira rodada eliminatória.

Depois, a semifinal e a final vão ser disputadas em 22 e 23 de julho, sábado e domingo respectivamente. A disputa do terceiro lugar também acontece no domingo com os perdedores das semifinais.

Todos os jogos são únicos, realizados na cidade polonesa de Gdansk.

