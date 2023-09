Onde assistir Barueri x Osasco vôlei feminino no Paulista hoje - 12/09

Em confronto atrasado da segunda rodada no Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco visita o Barueri nesta terça-feira, 12 de setembro, no Ginásio José Correa, na cidade de Barueri. A transmissão do jogo começa às 20h (de Brasília) e será fundamental para decidir os classificados para a próxima fase.

Onde vai passar jogo do Barueri x Osasco vôlei feminino

O canal Sportv 2, na TV paga, vai transmitir a partida entre Barueri e Osasco vôlei feminino às 20h, horário de Brasília, para todos os estados do país. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão ao vivo da emissora esportiva.

O canal do Osasco no Youtube vai disponibilizar a transmissão em áudio, sem imagens, para os torcedores que não tem operadoras de televisão por assinatura. Como os direitos pertencem à Globo, o clube não pode exibir as imagens do jogo.

O Osasco vai defender a liderança do Paulista de vôlei feminino contra o Barueri que, sem Wagão, luta por uma vaga para a próxima fase. A reta final do campeonato está marcada para o próximo fim de semana.

Barueri x Osasco - 20h

Ginásio José Corrêa, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2 e Youtube (sem imagem)

Quantas equipes avançam para a segunda fase do Paulista?

Ao fim da fase classificatória no Campeonato Paulista de vôlei feminino, os quatro primeiros da tabela avançam para a etapa eliminatória do estadual, a semifinal. O cruzamento olímpico determinará os dois jogos da competição, onde o primeiro enfrenta o quarto e o segundo lugar joga contra o terceiro lugar.

A semifinal é disputada em dois jogos, onde o time que vencer primeiro os confrontos se garante na final do estadual na temporada de vôlei feminino. Em caso de empate, o Golden Set é realizado para definir quem se classifica, ou seja, um 'novo set' é jogado no mesmo dia, onde o time que marcar 15 pontos primeiro é o vencedor.

A final também é jogada em dois jogos, onde cada elenco tem a chance de receber o adversário em sua casa, também com o Golden Set em caso de igualdade no placar.

Tem ingresso para comprar no jogo do Osasco de vôlei feminino?

Os ingressos para o jogo do Barueri e Osasco nesta terça-feira, no Ginásio José Corrêa, estão disponíveis de graça no site Sympla, sob responsabilidade do Barueri. Os tickets para a torcida visitante - do Osasco - estão esgotados, mas ainda há ingressos para os anfitriões.

Acesse o site Sympla, procure o evento do jogo de vôlei feminino, clique no ícone de '+' na aba de ingressos, preencha os espaços em branco com informações pessoais e reserve o seu bilhete de forma gratuita. Imprima o seu ingresso ou apresente o ingresso na entrada do ginásio pelo celular.

O ingresso é gratuito, pessoal e intransferível, onde crianças acima de três anos precisam de ticket. O Barueri informa também que, assim que você adquire a entrada para o duelo no estadual, o torcedor aprova o uso de imagens para material de divulgação nos canais oficiais dos clubes, patrocinadores e também da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol.

