Onde assistir Barueri x Sesi Vôlei Bauru vôlei feminino no Paulista - 25/08

Onde assistir Barueri x Sesi Vôlei Bauru vôlei feminino no Paulista – 25/08

O Barueri enfrenta o Sesi Vôlei Bauru nesta sexta-feira, 25 de agosto, pela quarta rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O Ginásio José Correa, em Barueri, será o palco do confronto hoje com início às 19h, horário de Brasília, e transmissão de graça para todo o país.

Confira também a tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023

Quem vai transmitir Barueri x Sesi Vôlei Bauru hoje?

A partida entre Barueri e Sesi Vôlei Bauru no Campeonato Paulista de vôlei feminino será transmitida no Poder Sports no Youtube ao vivo e de graça a partir das 19h, horário de Brasília.

Nenhuma emissora tem os direitos de transmissão portanto não dá para assistir a partida nesta sexta-feira na televisão. Acesse a plataforma de vídeos no computador ou aplicativo no celular e acompanhe as imagens de forma gratuita.

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Ginásio de Esportes José Corrêa

Onde assistir: Youtube

Como está a classificação do Paulista?

Enquanto o Sesi Vôlei Bauru ocupa a segunda posição da tabela com seis pontos e três vitórias, o Barueri é o lanterna sem pontos marcados e uma derrota, mas em desvantagem perante os concorrentes. Isso porque o anfitrião do jogo de hoje só jogou uma partida no campeonato.

O Sesi estreou com vitória de 3 x 1 diante do Campinas e depois ganhou do Soroca pelo mesmo placar fora de casa na segunda rodada. Com seis pontos, pode assumir a liderança mesmo que provisoriamente se ganhar hoje.

Oito clubes disputam a elite do Campeonato Paulista de vôlei feminino na fase classificatória.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 6 pontos e duas vitórias

3 Campinas - 6 pontos, duas vitórias e uma derrota

4 Osasco - 3 pontos, uma vitória

5 Renasce Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

6 São Caetano - 0 pontos e três derrotas

7 Barueri - 0 pontos e uma derrota

Como funciona o Campeonato Paulista de vôlei feminino?

O Campeonato Paulista de vôlei feminino é dividido em duas partes: a fase classificatória e a eliminatória. A primeira reúne oito clubes das mais diferentes regiões do estado de São Paulo em um mesmo grupo, onde jogam entre si por sete rodadas em turno único.

O sistema de pontos corridos domina a fase classificatória, ou seja, a cada vitória do time ele fatura pontos e garante uma posição melhor na tabela de classificação. Se ganhar a partida por 3:1 ou 3:0 ele leva três pontos, mas o triunfo por 3:2 garante ao vencedor dois pontos e ao derrotado um ponto.

Os quatro melhores da classificação avançam direto para a semifinal, enquanto os outros dois são eliminados da competição. Daí, começa a etapa classificatória, onde os times jogam a semifinal em dois jogos e o Golden Set, o critério de desempate que indicará 'um novo jogo' em apenas um set para desempatar.

Daí vem a final e a briga pela medalha de ouro e a taça do estadual.

Leia também:

Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?