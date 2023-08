Onde assistir Brasil vôlei feminino sub 21 hoje: jogo do Brasil x Itália

Brasil e Itália disputam a liderança do grupo F nesta quarta-feira, 23 de agosto, em partida válida pela terceira e última rodada da segunda fase no Mundial sub 21 de vôlei feminino em Aguascalientes, no México. A transmissão começa às 20h, horário de Brasília, com ambas as seleções já classificadas para a semifinal.

Onde assistir vôlei feminino sub 21 hoje no Mundial

O canal da FIVB no Youtube transmite com exclusividade a partida entre Brasil e Itália no vôlei feminino sub 21 hoje pela segunda fase do Campeonato Mundial. Nenhuma emissora de televisão transmite a partida nesta quarta-feira.

As brasileiras podem perder hoje que não são eliminadas. Ao lado da China e Itália, estão garantidas na semifinal do campeonato enquanto Japão e Sérvia definirão a última vaga para a semifinal no grupo E.

O resultado do jogo entre Brasil e Itália nesta quarta-feira vai determinar quem termina a segunda fase como líder do grupo E já que as duas equipes tem seis pontos e duas vitórias. Estados Unidos e Turquia não somam pontos e já estão eliminadas.

Quem o Brasil vai enfrentar na semifinal do Mundial?

Os times do Brasil e a Itália estão classificados para a semifinal do Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino, mas ainda não sabem quem vão enfrentar porque o chaveamento depende da classificação dos grupos.

O regulamento indica que os dois melhores dos grupos E e F avançam para as semifinais. No grupo E, a China está garantida na próxima fase enquanto Sérvia e Japão vão brigar pela segunda vaga. Já o México não tem mais chances.

No grupo F, Brasil e Itália estão classificados, mas o confronto direto nesta quarta-feira definirá quem fica em primeiro e segundo lugar para formar o chaveamento na semifinal. O primeiro lugar do grupo E joga contra o segundo do grupo F, enquanto o primeiro do F vai jogar contra o segundo do grupo E.

Consequentemente, os vencedores avançam para a final e os perdedores vão disputar a medalha de bronze.

Semifinal do Mundial sub 21 (25 e 26 de agosto):

1 lugar grupo E (China, Sérvia ou Japão) x 2º lugar grupo F (Brasil ou Itália)

1º lugar grupo F (Brasil ou Itália) x 2º lugar grupo E (China, Sérvia ou Japão)

Final do Mundial sub 21 (26 de agosto):

1 lugar grupo E (China, Sérvia ou Japão) x 2º lugar grupo F (Brasil ou Itália)

Quantas vezes o Brasil ganhou o Mundial sub 21?

As categorias de base da Seleção Brasileira levantaram o troféu do Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino em seis oportunidades. A diferença com a China e a Rússia é de três títulos na história da competição, com 21 edições já realizadas pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O primeiro título do Brasil veio em 197, na Coreia do Sul, contra a própria Coreia na final. Depois, em 1989, o elenco deixou Cuba com a medalha de prata para subir no lugar mais alto do pódio em Lima, no Peru.

Mundial de 1987:

Ouro - Brasil

Prata - Coreia do Sul

Bronze - China

Mundial de 1989:

Ouro - Brasil

Prata - Cuba

Bronze - Japão

Mundial de 2001:

Ouro - Brasil

Prata - Coreia do Sul

Bronze - China

Mundial de 2003:

Ouro - Brasil

Prata - China

Bronze - Polônia

Mundial de 2005:

Ouro - Brasil

Prata - Sérvia

Bronze - China

Mundial de 2007:

Ouro - Brasil

Prata - China

Bronze - Japão

