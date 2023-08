Time do Brasil entra em quadra já campeão do Sul-Americano de 2023 nesta quarta-feira

Horário do jogo do Brasil de vôlei feminino hoje contra a Colômbia

Campeã do Sul-Americano com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira de vôlei feminino ainda entra em quadra nesta quarta-feira, 23 de agosto, para enfrentar a Colômbia e fechar a sua participação no campeonato. O jogo começa às 20h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo direto de Recife, no Ginásio Geraldão.

Fique por dentro e confira a tabela de jogos do Sul-Americano 2023

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino hoje

A partida entre Brasil e Colômbia na última rodada do Sul-Americano de vôlei feminino será transmitida no Sportv 2 às 20h30, horário de Brasília, ao vivo na TV paga. Quem é assinante Globoplay pode assistir a retransmissão do canal no aplicativo.

Os direitos do Campeonato Sul-Americano de vôlei pertencem ao Grupo Globo, com transmissão exclusiva dos canais Sportv para todo o Brasil. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o canal na programação.

Além da medalha de ouro, o Brasil também fatura a vaga para o Mundial de 2025 e pontos no ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Informações jogo do Brasil x Colômbia

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Onde assistir: Sportv 2

Brasil é campeão do Sul-Americano 2023

Com 100% de aproveitamento, a Seleção Brasileira conquistou o 23º título do Sul-Americano de vôlei feminino, o 15º consecutivo, no dia 22 de agosto. O elenco brasileiro venceu todos os jogos por 3 sets a 0, contra Chile, Argentina e o Peru entre as quatro rodadas do campeonato e agora joga contra a Colômbia apenas para cumprir tabela.

O Brasil estreou com vitória diante do Chile no último sábado, 19 de agosto. Passou pela Argentina em clássico acirrado no domingo, folgou na segunda-feira e, na terça, superou o Peru para carimbar o seu passaporte para o próximo Mundial feminino e garantir o título com antecedência.

O Brasil lidera a classificação com nove pontos, enquanto a Argentina segue na segunda posição com o mesmo número de pontos, mas em desvantagem no número de sets.

1 Brasil - 9 pontos com 3 vitórias

2 Argentina - 9 pontos com 3 vitórias

3 Colômbia - 6 pontos com 2 vitórias

4 Peru - 0 pontos com nenhuma vitória

5 Chile - 0 pontos com nenhuma vitória

Quando o Brasil de vôlei feminino volta a jogar?

Após enfrentar a Colômbia nesta quarta-feira, pela última rodada do Sul-Americano de vôlei feminino, o grupo comandado pelo treinador José Roberto Guimarães volta a jogar em 16 de setembro, contra a Argentina. O jogo será pela primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris.

O Brasil está no grupo B com Japão, anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru onde todos os jogos acontecem em Tóquio. São sete rodadas e os times entram em quadra sete vezes, onde se enfrentam em turno único no sistema de pontos corridos. Os dois melhores na classificação do grupo (são três para cada gênero) avançam direto para as Olimpíadas de Paris de 2024.

O Pré-Olímpico de vôlei feminino acontece entre 16 a 24 de setembro, em Tóquio, China e Polônia, com transmissão exclusiva do Sportv para todo o país.

