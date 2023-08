Onde assistir Brasil x Chile vôlei feminino no Sul-Americano (15/7)

Pela estreia do Sul-Americano 2023, o vôlei feminino apresenta a jogo da seleção brasileira neste sábado, 19 de agosto, a partir das 20h30 (de Brasília). Então saiba onde assistir Brasil x Chile hoje na semifinal do torneio.

Veja a tabela de jogos do Brasil

Onde assistir Brasil x Chile no vôlei feminino sábado

A partida entre Brasil x Chile vôlei feminino hoje, 19, será transmitida no Sportv 2 ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir jogo. Quem é assinante GloboPlay tem a opção de assistir vôlei feminino do Brasil na plataforma.

Acesse o aplicativo ou www.globoplay.globo.com, e clique no menu principal localizado à esquerda. Em seguida, vá na opção "entrar" e digite o seu email e a senha de usuário. Daí, retorne ao menu anterior e clique em "Agora na TV". Espere a programação carregar e escolha a opção SporTV 2 ao vivo. Por fim, você pode assistir vôlei feminino como e onde quiser.

Confira o jogo do vôlei feminino de sábado:

Brasil x Chile - 20h30 (de Brasília)

Recife, Pernambuco

Onde assistir: Sportv 2

Como funciona o Sul-Americano?

O Campeonato Sul-Americano reúne cinco seleções da América do Sul anualmente desde 1951, sob o sistema de pontos corridos, com exceção de 2007, quando foi testado o modelo de mata-mata.

Os torneios feminino e masculino seguem exatamente a mesma estrutura: cada time faz 4 jogos e o campeão será aquele que fizer mais pontos.

As partidas terão o formato clássico de disputa: Cada set irá até 25 pontos. Caso as equipes empatem em 24 pontos, o set só termina quando uma delas abrir 2 pontos de vantagem. Vence quem fizer 3 sets primeiro. A vitória sem tie-break (ex.: 3 a 1 ou 3 a 0) dará três pontos ao ganhador e nenhum ao perdedor.

No entanto, se houver necessidade, o 5º set será de até 15 pontos e, neste caso, o ganhador conquista apenas dois pontos e a seleção derrotada leva um ponto.

Em 2023, a competição corre em Recife, Pernambuco, entre os dias 19 e 23 de agosto, com dois confrontos por dia. Participam: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru jogam quatro vezes com direito a uma folga no dia semana.

O que é o tie-break no jogo de vôlei feminino?

Quando duas seleções empatam em 2 a 2 no vôlei, o tie-break é realizado para definir quem é o grande vencedor do confronto. É o quinto set, mais curto do que o usual. Diferente dos outros, ele vai até 15 pontos, ou seja, que chegar a marca com a diferença de dois pontos é o ganhador.

As regras neste set são as mesmas, a rotação entre jogadores continua assim como desafios e a troca de jogadores em quadra. Ele é utilizado como critério de desempate.

Lembre-se que ao atingir 15 pontos, é necessário ter uma diferença de dois pontos a mais com o rival.

