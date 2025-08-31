Vôlei

Onde assistir Brasil x Rep Dominicana no Mundial de vôlei feminino hoje

Jogo começa às 10h30

Escrito por Anny Malagolini
jogo de vôlei do Brasil Foto: FIVB

O Brasil está nas oitavas de final do Mundial de Vôlei, e para continuar na briga pelo título vai precisar vencer a República Dominicana neste domingo, 31 de agosto. O jogo da seleção brasileira vai começar às 10h30 (de Brasília).

Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?

Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. O jogo acontece em Bangkok, na Tailândia

A busca da seleção brasileira é pelo primeiro título no Mundial.

As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.

Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.

  • Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
  • Quartas de final: 3 e 4 de setembro
  • Semifinais: 6 de setembro
  • Final: 7 de setembro

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

