Onde assistir Brasil x Rep Dominicana no Mundial de vôlei feminino hoje

O Brasil está nas oitavas de final do Mundial de Vôlei, e para continuar na briga pelo título vai precisar vencer a República Dominicana neste domingo, 31 de agosto. O jogo da seleção brasileira vai começar às 10h30 (de Brasília).

Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?

Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. O jogo acontece em Bangkok, na Tailândia

A busca da seleção brasileira é pelo primeiro título no Mundial.

As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.

Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.