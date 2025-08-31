Onde assistir Brasil x Rep Dominicana no Mundial de vôlei feminino hoje
Jogo começa às 10h30
O Brasil está nas oitavas de final do Mundial de Vôlei, e para continuar na briga pelo título vai precisar vencer a República Dominicana neste domingo, 31 de agosto. O jogo da seleção brasileira vai começar às 10h30 (de Brasília).
Onde assistir o jogo de vôlei do Brasil?
Para assistir, o torcedor deve sintonizar o SporTV, emissora disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. O jogo acontece em Bangkok, na Tailândia
A busca da seleção brasileira é pelo primeiro título no Mundial.
As 32 equipes classificadas que competirão na Tailândia de 22 de agosto a 7 de setembro foram divididas em oito grupos de quatro para o início do torneio. A transmissão será do Sportv2 e também pelo streaming da VBTV.
Com Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket e Chiang Mai como cidades-sede, a fase de grupos determinará as 16 seleções que avançarão para as oitavas de final – os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A partir das oitavas de final, as fases eliminatórias simples serão realizadas em Bangkok.
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Final: 7 de setembro